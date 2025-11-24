Konkurs - pomoc potrzebującym dzieciom. Nagroda główna

W puli nagród znajdują się środki finansowe, które placówki mogą przeznaczyć na dowolne cele edukacyjne lub modernizacyjne.

Reklama

Nagroda Główna (za najwyższą zebraną kwotę):

11 000 zł dla placówki.

250 zł dla opiekuna grupy.

Organizatorzy przewidzieli również liczne nagrody w różnych kategoriach, w tym m.in.:

Za najwyższą zebraną kwotę (I, II, III miejsce).

Za monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Wyróżnienia dla placówek zróżnicowanych pod względem liczby osób (do 100, 101-200, powyżej 200).

Za najwyższą zebraną kwotę przez wirtualną skarbonę.

Nagroda za najciekawszy sposób przeprowadzenia zbiórki (top 3 pomysły).

Ponadto, każde dziecko uczestniczące w akcji otrzyma dyplom, a opiekunowie grup, które zajmą miejsca na podium, również zostaną nagrodzeni finansowo.

Jak wziąć udział?

Konkurs jest prowadzony w kilku prostych etapach:

Zgłoszenie : Opiekun grupy musi wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora. Po rejestracji można rozpocząć zbiórkę.

: Opiekun grupy musi wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora. Po rejestracji można rozpocząć zbiórkę. Materiały : Organizator wysyła list zawierający niezbędne materiały promocyjne i administracyjne (plakat, zaświadczenie dla opiekuna, dyplomy).

: Organizator wysyła list zawierający niezbędne materiały promocyjne i administracyjne (plakat, zaświadczenie dla opiekuna, dyplomy). Zbiórka bilonu: Akcja prowadzona jest w semestrze zimowym 2025/2026.

Grupy mogą zbierać bilon:

Wśród społeczności szkolnej i rodzin.

Organizując wydarzenia (kiermasze, koncerty, przedstawienia).

Poprzez wymyślenie własnych, kreatywnych sposobów promocji.

Korzystając z wirtualnej skarbonki dostępnej online.

Do kiedy trwa konkurs?

Zebrany bilon należy policzyć, posortować i spakować zgodnie z instrukcją organizatora.

Termin przekazania bilonu upływa 31 stycznia 2025 r. Pieniądze można wpłacić na poczcie (w wybranym UP), za pośrednictwem wirtualnej skarbonki (przelewem elektronicznym) lub dostarczyć do siedziby organizatora.

Ważne Ważna uwaga: Jeśli zebrana kwota jest niższa niż 300 zł, organizator prosi o przekazanie jej przez wirtualną skarbonkę, co znacznie obniża pobieraną prowizję.

Po zakończeniu akcji opiekun grupy wypełnia elektroniczny formularz sprawozdania dostępny na stronie internetowej konkursu. Ogłoszenie rankingu finałowego oraz zwycięzców nagród specjalnych nastąpi do 31 marca 2026 roku. Organizatorzy szczególnie doceniają innowacyjność. Trzy najlepsze pomysły na zbiórkę bilonu zostaną nagrodzone. Opiekunowie proszeni są o zgłaszanie swoich kreatywnych rozwiązań za pośrednictwem dedykowanej strony.