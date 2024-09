Do 30 września 2024 roku, gospodarstwa domowe o niższych dochodach mogą starać się o jednorazowy bon energetyczny. To okazja, aby odciążyć domowy budżet i uzyskać nawet do 1200 zł na pokrycie kosztów energii. Sprawdź, kto może skorzystać z tej pomocy, jakie są warunki jej przyznania oraz jak prawidłowo złożyć wniosek.