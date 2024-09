Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tzw. ”becikowe” – przysługuje m.in. rodzicom noworodka. Co to za świadczenie i komu przysługuje? Czy mogą je otrzymać wyłącznie biologiczni rodzice dziecka? Co trzeba zrobić, aby móc otrzymać dodatek z tytułu urodzenia się dziecka? Oraz ile wyniesie becikowe w 2025 roku? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.