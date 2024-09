Renta socjalna: co to a świadczenie i komu przysługuje

Rentasocjalna jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZakładUbezpieczeń Społecznych. Jak podaje portal ZUS.pl, przysługuje ono osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 roku życia;

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia;

w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ponadto jak podaje portal rządowy GOV.pl, prawo do renty socjalnej może uzyskać osoba, która spełni poniższe trzy warunki:

Po pierwsze: jest osobą pełnoletnią, czyli:

ma ukończone 18 lat lub

jest kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat.

Po drugie: nie ma ustalonego prawa do:

emerytury;

uposażenia w stanie spoczynku;

renty z tytułu niezdolności do pracy;

renty inwalidzkiej;

renty strukturalnej;

zasiłku przedemerytalnego;

świadczenia przedemerytalnego;

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

W sytuacji, gdy wnioskujący o przyznanie renty socjalnej ma prawo do chociaż jednego z wyżej wymienionych świadczeń, wówczas nie otrzyma tej renty.

Po trzecie: lekarz orzecznik ZUS (lub komisja lekarska ZUS) stwierdzi, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało w sytuacjach wymienionych na początku tego artykułu.

Co trzeba zrobić aby otrzymać rentę socjalną

Aby otrzymać rentę socjalną, należy złożyć wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami. Tak więc ubiegając się o przyznanie tego świadczenia dostarcza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Wniosek o rentę socjalną – który pobiera się ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;

– który pobiera się ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS; zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 – musi być ono wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed złożeniem wniosku. Ewentualnie można załączyć do niego dokumentację medyczną ;

– musi być ono wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed złożeniem wniosku. Ewentualnie można załączyć do niego ; zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenie z uczelni o okresie studiów ;

lub zaświadczenie z uczelni o okresie ; wywiad zawodowy OL-10 – dla osoby pracującej;

– dla osoby pracującej; zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa;

wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa; zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania;

i o dacie zaprzestania ich pobierania; zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych (w przypadku osób posiadających nieruchomość rolną.

Ile wynosi renta socjalna

Renta socjalna jest świadczeniem, które podlega corocznej waloryzacji. Począwszy od 1 marca danego roku wypłacane jest ono w nowej wysokości. I tak w 2024 roku renta socjalna od 1 marca br. wynosi 1780,96 zł.

Natomiast po podwyżce od 1 marca 2025 świadczenie to ma wzrosnąć do 1901,71 zł brutto. A to dlatego, że rząd zaproponował pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który to wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2024.

To zaś oznacza, że w przyszłym roku wysokości rent i emerytur zwiększy się o minimum 6,78 proc. Corocznie zwiększeniu podlega nie tylko renta socjalna, ale również inne świadczenia dla emerytów i rencistów. Według wstępnych rządowych założeń koszt takiej waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld złotych.

Warto również wiedzieć, iż to, że ma się prawo do renty socjalnej nie oznacza, że ZUS zawsze będzie mógł wypłacić to świadczenie. W sytuacji gdy osoba osiąga dodatkowe przychody, które przekroczą określone przepisami limity, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał albo zmniejszyć, albo całkowicie zawiesić rentę socjalną.