Termin składania wniosków o bon energetyczny mija 30 września br. To jednorazowe wsparcie finansowe przeznaczone dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana i zależy od liczby osób w gospodarstwie oraz rodzaju stosowanego ogrzewania.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje gospodarstwom domowym spełniającym kryterium dochodowe: dla osób samotnie gospodarujących – przeciętny miesięczny dochód za 2023 rok nie może przekroczyć 2500 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych – dochód na osobę nie może być wyższy niż 1700 zł.

Należy podkreślić, że bon energetyczny nie jest jedyną formą wsparcia finansowego dla osób mających trudności z opłaceniem rachunków za energię. Dodatkowym świadczeniem jest ryczałt energetyczny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla kogo ryczałt energetyczny 2024?

Z możliwości skorzystania z dodatku do emerytury w postaci ryczałtu energetycznego mogą obecnie skorzystać jedynie wybrane grupy społeczne, do których zalicza się kombatanci, żołnierze pełniący zastępczą służbę wojskową w trudnych warunkach oraz wdowy po osobach uprawnionych.

Wniosek o ryczałt energetyczny

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek ZUS ERK, dostępny zarówno w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i na jego oficjalnej stronie internetowej. Wniosek powinien być uzupełniony: decyzją szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą status kombatanta lub osoby represjonowanej oraz okresy ich działalności, lub represji, bądź potwierdzającą prawo do świadczeń jako członka rodziny po kombatancie, zaświadczeniem WKU o przymusowym zatrudnieniu w ramach zastępczej służby wojskowej (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnionych) oraz zaświadczeniem właściwego organu wojskowego (dotyczy wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych). W przypadku pobierania wielu świadczeń z ZUS przysługuje jedynie jeden ryczałt energetyczny. Ponadto nie ma wyznaczonego terminu składania wniosków – można to zrobić w dowolnym momencie w ciągu roku.

Ryczałt energetyczny 2024 - jaka kwota?

Wysokość ryczałtu energetycznego, ustalana corocznie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wynosi od 1 marca 2024 roku 299,82 zł miesięcznie. Informacja o aktualnej kwocie ryczałtu publikowana jest w Monitorze Polskim do 7 dnia roboczego lutego każdego roku.