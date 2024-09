Dorabianie do emerytury i renty: o czym muszą pamiętać emeryci i renciści

Emeryci i renciści pobierający świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą mieć dodatkowe źródło dochodu. Warto jednak pamiętać, że w przypadku renty czy emerytury, obowiązują limity przychodu, powyżej których ZUS możezmniejszyćwysokość wypłacanego przez nich świadczenia lub też całkowicieje zawiesić.

Główny Urząd Statystycznypublikuje regularnie najnowsze wskaźniki oraz limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Wartości te ulegają zmianie co 3 miesiące. GUS uwzględnia wynagrodzenia publikowane w kolejnych kwartałach. Limity te są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i wynoszą one odpowiednio 70 proc. i 130 proc. jego wartości.

W sytuacji, gdy osoba pobierająca jedno ze świadczeń będzie mieć przychód na poziomie wyższym niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS, wówczas wpłynie to na zmniejszenie emerytury lub renty. Natomiast w przypadku przychodu na poziomie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłataświadczenia zostanie zawieszona

I tak na początku 2024 roku bez jakichkolwiek konsekwencji emeryci i renciści mogli dorobić 5036,50 zł. Była to wysokość obliczona na podstawie 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2023. Przychody powyżej tej kwoty wpływały już na zmniejszenie emerytury lub renty. Natomiast przychód w wysokości 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia czyli 9353,50 zł. Od 1 marca do 31 maja 2024 roku, kwoty te wynosiły odpowiednio: 5278,30 zł i 9802,50 zł. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosło 5703,20 zł, zaś 130 proc. tego wynagrodzenia to 10591,60 zł.

Natomiast obecnie, od 1 września do 30 listopada 2024, limity zarobku dla emerytów i rencistów (obliczone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2024) wynoszą odpowiednio:

Pierwszy limit wynoszący 5626,90 zł jest to kwota, którą zainteresowani mogą dorobić do swoich świadczeń zachowując przy tym całkowitą wysokość otrzymanego świadczenia pieniężnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przekroczenie drugiego limitu – który wynosi obecnie 10 450 zł – skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Natomiast dochód mieszczący się w granicach między dwoma limitami, czyli między 5626,90 zła 10 450 zł powoduje zmniejszenie kwotywypłacanego przez ZUS świadczenia pieniężnego.

Kogo dotyczą a kogo nie dotyczą limity przychodu

Limity dochodu obowiązują:

rencistów oraz

oraz emerytów, którzy mają przyznaną wcześniejszą emeryturę.

Dodatkowe przychody bez jakichkolwiek ograniczeń mogą osiągnąć:

emeryci , którzy osiągnęli powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, który wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

, którzy osiągnęli powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, który wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn; osoby z przyznaną rentą inwalidy wojennego oraz te z przyznaną rentą rodzinną po takim inwalidzie;

inwalidy wojennego oraz te z przyznaną rodzinną po takim inwalidzie; osoby z rentą inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała na skutek służby wojskowej a także renty rodzinne po tym inwalidzie, jeżeli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Zaświadczenie o dochodach emeryta i rencisty

Zaświadczenie o dochodach emeryci i renciści muszą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o:

podjęciu działalności zarobkowej oraz

o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

Zaś po upływie roku kalendarzowego – powinien poinformować o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Oświadczenie o osiąganych przychodach – ZUS EROP – wypełnia osoba uprawniona do:

wcześniejszej emerytury;

emerytury pomostowej;

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

renty z tytułu niezdolności do pracy;

renty rodzinnej;

renty socjalnej;

a która podejmuje pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, pracę w służbach mundurowych lub też pracę lub działalność za granicą. I w związku z tym powinna złożyć oświadczenie. Zaświadczenie o dochodach emeryta i rencisty (druk EROP) za 2024 rok należy złożyć najpóźniej do dnia 29 lutego 2025 roku włącznie.