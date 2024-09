Najczęściej na dorabianie decydują się młodzi ludzie, mieszkańcy największych miast, osoby zatrudnione na pół etatu oraz ci, którzy zarabiają powyżej 5 tys. zł miesięcznie.

W porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek osób podejmujących dodatkową pracę wzrósł o 3,9 punktu procentowego, z poziomu 41,3 proc. Komentując wyniki badania, Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group Poland, zauważyła, że "Polacy (...) szukając dodatkowych możliwości zarobkowania, chcą przeznaczać zarobione środki przede wszystkim na wydatki wykraczające poza podstawowe potrzeby, oszczędzać, zwiększyć możliwości rozwoju zawodowego".

Reklama

Więcej niż etat. Kto najczęściej dorabia?

Badanie pokazuje, że dodatkowych zajęć częściej podejmują się mężczyźni (49,8 proc.) niż kobiety (40,4 proc.). Osoby z wykształceniem podstawowym (51 proc.) oraz wyższym (47,4 proc.) również chętnie sięgają po dodatkowe zlecenia. Najwięcej dorabiają przedstawiciele najmłodszego pokolenia – w grupie poniżej 24 lat dodatkową pracę podejmuje ponad 54 proc., natomiast w grupie wiekowej 25-34 latków to ponad 52 proc.

Nieco mniej, bo 44 proc. osób zatrudnionych na etacie, podejmuje się pracy dodatkowej. Co ciekawe, połowa właścicieli firm także dorabia poza swoją główną działalnością.

Polacy szukają dodatkowych źródeł dochodu

Główne motywacje do podejmowania dodatkowej pracy to chęć przeznaczenia zarobionych pieniędzy na wydatki wykraczające poza podstawowe potrzeby (30,2 proc.) oraz gromadzenie oszczędności (27,2 proc.). Dla 14 proc. respondentów dorabianie jest konieczne, ponieważ zarobki z głównej pracy nie wystarczają na pokrycie bieżących wydatków. Inni dorabiają z pasji i dla realizacji swoich zainteresowań (13,8 proc.) lub w celu rozwoju zawodowego i zdobywania nowych umiejętności (9,8 proc.). Niewielka grupa, 4,4 proc., pracuje dodatkowo, rozwijając własny biznes.

Ile czasu Polacy poświęcają na dorabianie?

Osoby, które podejmują się dodatkowych zajęć, najczęściej poświęcają na nie do 9 godzin tygodniowo (45,9 proc.). Co trzecia osoba przeznacza na nie 10–19 godzin, a niemal co dziesiąty badany spędza na pracy dodatkowej jeszcze więcej czasu.

Warto również podkreślić, że praca dodatkowa ma charakter dorywczy dla nieco ponad połowy respondentów (56 proc.). Taki rodzaj zatrudnienia zyskał na popularności wśród osób zatrudnionych na etacie (55 proc.). Innym rodzajem dodatkowego zatrudnienia jest stała praca u innego pracodawcy, co deklaruje 26,3 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w sierpniu 2024 r. na próbie 1169 osób. Niektóre wyniki porównano z badaniem z 2023 r., co pozwoliło zaobserwować wzrost liczby osób podejmujących dodatkową pracę.

Źródło: PAP/ Dziennik.pl

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie