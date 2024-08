Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" jest przeznaczone dla rodziców aktywnych zawodowo, którzy mają dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Rodzice mogą otrzymywać 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, począwszy od 12 miesiąca życia dziecka. Dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej opieki, świadczenie wynosi 1900 zł miesięcznie.

1500 zł świadczenia. Dla kogo świadczenie "aktywnie w żłobku"

Świadczenie "aktywnie w żłobku" zastępuje dotychczasowe dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które wynosiło maksymalnie 400 zł miesięcznie. Nowe świadczenie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a dla dzieci niepełnosprawnych do 1900 zł miesięcznie.

500 zł świadczenia dla nieaktywnych zawodowo rodziców

Świadczenie "aktywnie w domu" zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesięcy i wynosić 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

To wsparcie jest skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy nie będą uprawnieni lub zdecydują się nie korzystać ze świadczeń "aktywni rodzice w pracy" lub "aktywnie w żłobku". Dotyczy to szczególnie rodziców, którzy pozostaną nieaktywni zawodowo lub których dzieci nie uczęszczają do instytucji opieki.

Gdzie złożyć wniosek o nowe świadczenie?

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny Rodzic" została ogłoszona 12 czerwca 2024 roku i wprowadza trzy nowe świadczenia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" oraz "aktywnie w domu". Wnioski o nowe świadczenia będzie można składać do ZUS od 1 października 2024 roku.