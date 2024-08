Od 1 października rusza nowy program "Aktywny Rodzic". Jest to rządowy projekt, który ma na celu ułatwienie rodzicom pogodzenie życia zawodowego z opieką nad małymi dziećmi. Wprowadza on trzy nowe świadczenia, które mają wspierać rodziców w różnych sytuacjach życiowych. Od 1 października 2024 roku opiekunowie będą mogli składać wnioski. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacać pieniądze najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2024 roku.

Trzy rodzaje świadczeń

Program "Aktywny Rodzic" oferuje trzy rodzaje świadczeń: "aktywni rodzice w pracy" dla pracujących opiekunów, "aktywnie w żłobku" dla dzieci uczęszczających do żłobka (zamiast dofinansowania z ZUS) oraz "aktywnie w domu" dla wszystkich dzieci (zamiast rodzinnego kapitału opiekuńczego). Warto dodać, że prawo do świadczeń nie będzie zależało od dochodów rodziny. Wnioski będzie można składać tylko elektronicznie od 1 października 2024 roku.

Kiedy pierwsze wypłaty świadczeń z programu "Aktywny Rodzic"?

Pierwsze wypłaty w ramach programu "Aktywny Rodzic" mają ruszyć już pod koniec roku, na przełomie listopada i grudnia. ZUS szacuje, że z nowego wsparcia skorzysta ponad 570 tysięcy dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

"Aktywni rodzice w pracy"

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" przeznaczone jest dla pracujących rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 1 do 3 lat, które nie korzystają z opieki instytucjonalnej. Wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1900 zł.

"Aktywnie w żłobku"

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystających z opieki dziennego opiekuna będą mogli skorzystać z nowego świadczenia "Aktywnie w żłobku". To świadczenie zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe. Obecne "żłobkowe" wynosi maksymalnie 400 złotych miesięcznie. Dzięki nowemu świadczeniu rodzice będą mogli otrzymać nawet 1500 złotych miesięcznie na pokrycie kosztów żłobka. A jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, to kwota ta wzrośnie do 1900 złotych.

"Aktywnie w domu"

Nowe świadczenie "Aktywnie w domu" będzie przysługiwać na każde dziecko w wieku od roku do prawie trzech lat (12-35 miesięcy). Zastąpi obecny rodzinny kapitał opiekuńczy, ale będzie wypłacane na każde dziecko, nawet na pierwsze. Dzięki temu rodzice otrzymają po 500 złotych miesięcznie na dziecko, co daje łącznie 12 000 złotych przez cały okres trwania świadczenia.

Tylko jedno świadczenie

Co ważne, w ramach programu "Aktywny Rodzic" można pobierać tylko jedno świadczenie miesięcznie na dziecko. Jeśli sytuacja zawodowa rodzica się zmieni, będzie można zmienić rodzaj otrzymywanego wsparcia.