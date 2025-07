300 złotych na ucznia z programu Dobry Start

Jednym z programów, z którego mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się, jest świadczenie Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych, wypłacane raz w roku niezależnie od poziomu dochodów rodziny. Przysługuje ono na każde dziecko uczące się w szkole od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Program ma na celu wsparcie rodzin w pokryciu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, takich jak zakup podręczników, przyborów, plecaka czy stroju sportowego. Co ważne, otrzymanych środków nie trzeba dokumentować ani rozliczać.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Obsługą programu Dobry Start, od przyjmowania wniosków, przez ich rozpatrywanie, aż po wypłatę świadczenia, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1 lipca 2025 roku ZUS rozpoczął nabór wniosków na nowy rok szkolny 2025/2026. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia realizowana jest bezgotówkowo – przelewem na podany numer konta bankowego.

Wnioski można przesyłać do ZUS od 1 lipca do 30 listopada za pośrednictwem:

portalu PUE ZUS lub aplikacji mZUS,

platformy Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Jeśli natomiast wniosek zostanie przesłany później (we wrześniu, październiku lub listopadzie), środki trafią do wnioskodawcy w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentu.

Stypendium szkolne, czyli 248 złotych na ucznia co miesiąc

Kolejną formą wsparcia przewidzianą dla uczniów jest stypendium szkolne. Świadczenie to kierowane jest do rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 823 złotych netto. To wsparcie w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży, których codzienność obciążona jest dodatkowymi trudnościami.

Stypendium szkolne może przysługiwać, jeśli w rodzinie występują czynniki, takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba, wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka czy też uzależnienia lub inne zdarzenia losowe wpływające negatywnie na sytuację bytową. Pomoc ta może być wypłacana w formie pieniężnej (jako zwrot kosztów) bądź rzeczowej, np. jako zakup podręczników, przyborów czy odzieży szkolnej.

W roku szkolnym 2025/2026 miesięczna kwota stypendium wynosi od 99,20 zł do maksymalnie 248 zł. Świadczenie przyznawane jest zazwyczaj na okres od jednego do dziesięciu miesięcy, jednak dopuszczalna jest również wypłata w innych odstępach czasu. Należy pamiętać, że całkowita wysokość pomocy dla jednego ucznia w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 2480 zł.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej uczniom w danej gminie ustala Rada Gminy. Ustala ona:

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, uwzględniający sytuację dochodową rodzin oraz inne przesłanki;

formy wsparcia, jakie mogą być stosowane w ramach stypendium – dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów mieszkających na terenie gminy;

procedury przyznawania stypendium;

zasady i tryb udzielania zasiłku szkolnego w sytuacjach wynikających z nagłych zdarzeń losowych.

Termin składania wniosków o stypendium szkolne mija 15 września 2025 roku. Jednak w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia wniosku po tym terminie, o ile przemawiają za tym szczególne okoliczności.

Jak złożyć wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2025/2026?

Wnioski o stypendium szkolne przyjmują miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej. Wnioskodawcami mogą być: rodzice, opiekunowie prawni, dyrektorzy szkół bądź pełnoletni uczniowie.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny, obejmujące przede wszystkim przychody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Konieczne jest przedstawienie danych wszystkich pełnoletnich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe. Za dochód przyjmuje się kwotę brutto pomniejszoną o zaliczkę na podatek, składki na ubezpieczenia (zdrowotne i społeczne) oraz bieżące alimenty przekazywane na rzecz innych osób.

Do najczęściej wymaganych dokumentów należą:

zaświadczenia z zakładów pracy;

zaświadczenie lub kopia aktualnej decyzji z ZUS lub KRUS dotycząca przyznania lub waloryzacji świadczeń (oryginał do wglądu);

kopie decyzji o korzystaniu bądź niekorzystaniu ze świadczeń MOPS (pomoc społeczna, socjalna);

odpis wyroku sądu o alimentach lub zmianie ich wysokości, wraz z dowodem ich faktycznego otrzymywania (np. potwierdzenie przelewu, przekaz pocztowy) albo zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji;

w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o liczbie hektarów przeliczeniowych lub kopia aktualnego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu);

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania i wysokości dochodu w 2024 r.;

dla działalności w formie ryczałtu – zaświadczenie z urzędu skarbowego o zasadach opodatkowania oraz oświadczenie o dochodach;

oświadczenia o uzyskiwaniu dochodów z prac dorywczych;

oświadczenia o dochodach z innych źródeł.

Kompletność dokumentacji jest niezbędna do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

Ważne! Zasady przyznawania stypendium, formy wsparcia czy wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, mogą różnić się w zależności od gminy. Szczegóły powinny bądź dostępne w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne z MOPS lub GOPS można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z edukacją ucznia. Środki te mogą być wykorzystane m.in. na zakup podręczników, przyborów szkolnych, plecaka, odzieży i obuwia odpowiedniego do szkoły. Można je także przeznaczyć na opłacenie udziału w zajęciach dodatkowych, korepetycji, wycieczek szkolnych, a także zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów niezbędnych do nauki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie precyzuje, że wsparcie w ramach stypendium szkolnego dotyczy:

zakupu podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych;

zakupu słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, lektur szkolnych;

zakupu zeszytów, przyborów szkolnych;

zakupu tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe;

zakupu komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, komputerowych programów edukacyjnych, kamery do komputera ;

zakupu ryzy papieru, o ile posiadanie jej jest wymagane na obowiązkowe zajęcia szkolne;

pokrycia kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

pokrycia kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań;

pokrycia kosztów abonamentu internetowego;

dojazdu do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej;

czesnego i zakwaterowania w internacie, bursie i stancji;

zakupu stroju galowego;

zakupu stroju sportowego i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego;

zakupu odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych;

pokrycia kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz sportowy;

grupowego wyjścia do teatru, kina, filharmonii;

zakupu biurka szkolnego, krzesła do biurka, lampki do biurka szkolnego;

zakupu okularów korekcyjnych.

620 złotych na ucznia w ramach zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który znalazł się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu nagłego zdarzenia losowego. Może on zostać przyznany jako jednorazowa lub wielokrotna pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z nauką, niezależnie od pobieranego stypendium szkolnego. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wystąpienia takiego zdarzenia i dołączyć dokumenty potwierdzające jego zaistnienie. Maksymalna wysokość zasiłku nie może przekroczyć pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 620 zł.

Jak złożyć wniosek o zasiłek szkolny w roku szkolny 2025/2026?

Aby uzyskać zasiłek szkolny, musi wystąpić nieprzewidziane zdarzenie losowe, które pogorszyło sytuację materialną ucznia i wpłynęło negatywnie na jego możliwości edukacyjne. Do takich okoliczności zalicza się m.in.:

śmierć rodziców lub opiekunów;

klęski żywiołowe,

ciężką chorobę członka rodziny wymagającą zwiększonych wydatków;

pożar, włamanie, zalanie mieszkania;

inne nagłe wydarzenia, które mają charakter przejściowy.

Kluczowe jest uzasadnienie, w jaki sposób dane zdarzenie wpłynęło na sytuację materialną ucznia. Zasiłek może być przyznany zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Wniosek o jego przyznanie mogą złożyć:

rodzice,

opiekunowie prawni,

pełnoletni uczniowie,

dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania ucznia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną oraz zaistnienie zdarzenia losowego (np. zaświadczenie lekarskie, protokół z interwencji straży pożarnej, policyjna notatka służbowa). Ważne jest, by wniosek został złożony w terminie – nie później niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia, które jest podstawą ubiegania się o pomoc.

Kolejną formą wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który w roku szkolnym 2025/2026 wynosi 100 złotych. Przysługuje on jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające naukę w nowym roku szkolnym lub uczestniczące w rocznym przygotowaniu przedszkolnym. Aby uzyskać to świadczenie, dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł. Dodatek ten wypłacany jest wyłącznie jako część zasiłku rodzinnego, więc nie można go otrzymać niezależnie. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 31 października 2025 roku.

Aby uzyskać zasiłek rodzinny, należy złożyć odpowiedni wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia oraz do przysługujących dodatków.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Może to być również ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka, jeśli to właśnie jej powierzono obsługę świadczeń rodzinnych na terenie danej gminy.

Formularz wniosku można uzyskać bezpośrednio w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej odpowiedniego organu. Tam również dostępne są wzory pozostałych wymaganych dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek (gdy dziecko ma powyżej 18 lat – także zaświadczenie o kontynuowaniu nauki);

zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, zwykle za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy;

orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

kopię aktu zgonu rodziców (w przypadku uczącej się osoby, której rodzice nie żyją);

kopię karty pobytu (dla cudzoziemców);

dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka, np. wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka.

W zależności od indywidualnej sytuacji, urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia.

113 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Rodziny otrzymujące zasiłek rodzinny mogą ubiegać się również o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Kwotę 113 zł miesięcznie mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie ucznia, który ze względu na odległość szkoły od domu musi zamieszkać w internacie, wynajmowanym lokalu lub u krewnych. Dotyczy to najczęściej uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy podejmują naukę w miastach lub w placówkach o specjalistycznym profilu, np. w liceach o rozszerzonym programie, szkołach artystycznych czy technikach.

Z kolei dodatek w wysokości 69 zł miesięcznie przysługuje rodzinom pokrywającym koszty codziennego dojazdu dziecka do szkoły z miejscowości znacznie oddalonej od placówki, np. na bilety autobusowe, kolejowe lub inne środki transportu publicznego.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania jest również ściśle powiązany z otrzymywaniem zasiłku rodzinnego. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Może to być również ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka, jeśli to właśnie jej powierzono obsługę świadczeń rodzinnych na terenie danej gminy.