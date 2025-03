Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, średnie zadłużenie polskich kobiet wynosi 11 tys. zł, "przy czym zobowiązań wobec instytucji pożyczkowych może być kilka, a wartość jednego to zwykle 6 tys. zł". W przypadku mężczyzn przeciętna kwota do spłacenia wynosi średnio 10 tys. zł., a średnia wartość ich jednego zobowiązania to z kolei 5,4 tys. zł.

Z raportu wynika, że kobiety zadłużają się jednak rzadziej - stanowią 37 proc. wszystkich dłużników. "Liczba zadłużonych kobiet jest niższa we wszystkich przedziałach wiekowych oprócz pań w wieku 65 plus. Z kolei mężczyźni w tym wieku postępują odwrotnie – najrzadziej zaciągają pożyczki" - podkreślili autorzy raportu. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, najwięcej zadłużonych Polek jest w woj. mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim, najmniej w podlaskim, opolskim i świętokrzyskim.

Zadłużenie Polek rośnie szybciej niż mężczyzn. Eksperci tłumaczą, dlaczego

Średnie zobowiązanie kobiet wyższe niż u mężczyzn prawdopodobnie wynika z takich czynników, jak większe wydatki na cele rodzinne czy opiekę zdrowotną - wskazała cytowana w informacji Katarzyna Skrzypczyńska z ERIF BIG.

Autorzy raportu powołując się na ostatnie dane GUS z lipca ub. roku zauważyli, że kobiety zarabiały wtedy średnio 7 tys. 769 zł - o 9,7 proc. mniej niż mężczyźni, którzy średnio zarabiali 8 tys. 605 zł. Mediana w przypadku kobiet wynosiła z kolei 6 tys. 413 zł, a dla mężczyzn 6 tys. 899 zł.

"Wzrost średnich zarobków Polek, choć obiecujący, nie eliminuje konieczności zaciągania pożyczek. Dla porównania, w 2023 roku średnia wartość jednego zobowiązania wynosiła 5,6 tys. zł, a średnie zadłużenie polskich kobiet – 10,6 tys. zł" - podkreślili autorzy raportu.

Zadaniem ERIF BIG jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o osobach, firmach i instytucjach. W bazie danych ERIF BIG znajdują się informacje gospodarcze pozytywne o terminowo spłacanych rachunkach, fakturach i innych zobowiązaniach. Są w nim też dane o zadłużeniu.