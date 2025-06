Analitycy PKO BP oceniają, że kluczową publikacją wtorku będzie wstępny odczyt inflacji HICP ze strefy euro.

"Oczekiwany jest jej spadek do 2,0 proc., czyli do celu inflacyjnego EBC, co praktycznie przypieczętuje w pełni wycenianą przez rynki czwartkową obniżkę stóp EBC. Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo pauzy w obniżkach stóp NBP dzień wcześniej i wynikającą z decyzji obu banków centralnych poprawę dyferencjału stóp procentowych pomiędzy Polską a strefą euro, widzimy potencjał na najbliższe sesje do utrzymania się kursu EUR/PLN w przedziale 4,23-4,26" - napisali w swoim raporcie.

Złoty wciąż w dół, euro w górę. Walutowy rollercoaster trwa [KURSY WALUT. WTOREK 3.06.2025]

"Z kolei wybicie kursu EUR/USD ponad opór na 1,1420 otworzyło na tej parze technicznie drogę w kierunku tegorocznych szczytów powyżej 1,1550, co przełożyłoby się na spadek kursu USD/PLN do wsparcia na 3,70 a nawet nieco niżej" - dodali.

Reklama

Analitycy Banko Pekao oceniają, że ostateczny rynkowy bilans wyborów prezydenckich to m.in. złoty słabszy o 1 grosz.

"Nie są to duże ruchy, ale nie sposób ich nie zauważyć na wykresach. Rynek obecnie próbuje na nowo zbudować sobie układankę fiskalno-monetarną i powinno być jasne, że taki wynik wyborów sprzyja luźniejszej polityce fiskalnej i bardziej restrykcyjnej polityce pieniężnej. To z kolei jest przepisem na wyższe stopy procentowe i mocniejszego złotego" - napisali.

Analitycy Banku Millennium oczekują, że w dłuższej perspektywie z obecnych poziomów jest większa szansa na osłabienie złotego w kierunku 4,30.

Reklama

RYNEK DŁUGU

W opinii analityków PKO BP do posiedzenia RPP rentowności 2-letnich polskich obligacji powinny stabilizować się w okolicach 4,6 proc. a 10-letnich blisko 5,45 proc.

"Najciekawszym wydarzeniem we wtorek w Europie będzie publikacja wstępnych danych nt. majowej inflacji. Jej prognozowany spadek do 2 proc. może wzmacniać rynek długu poprzez silniejsze oczekiwania na obniżki stóp procentowych w strefie euro. Pośrednio wpływałoby to pozytywnie na wyceny polskich papierów" - napisali w raporcie.

Analitycy Banku Millennium nie zakładają obniżki stóp na posiedzeniu RPP w tym tygodniu, ale gołębi przekaz może ich zdaniem sprzyjać dalszym spadkom rentowności, podobnie jak brak aukcji obligacji w tym tygodniu i dane o PMI z poniedziałku.

"Ograniczeniem dla spadku rentowności może być ewentualne osłabienie złotego" - napisali w swoim raporcie.

wtorek pon. pon. 09:20 14:04 09:19 EUR/PLN 4,268 4,258 4,273 USD/PLN 3,734 3,729 3,743 CHF/PLN 4,567 4,560 4,569 EUR/USD 1,143 1,142 1,142 PS0527 4,46 4,53 4,57 PS0730 4,92 4,97 4,99 DS1034 5,39 5,44 5,46

Źródło: PAP, PAP Biznes