Świadczenie, o którym mowa to dodatek aktywizacyjny mający na celu zachęcenie bezrobotnych do aktywności zawodowej. Podstawą prawną przyznawania dodatku jest art. 233 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 czerwca 2025 roku (Dz.U. 2025 poz. 620).

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od wysokości zasiłku dla bezrobotnych i wynosi maksymalnie 50% jego wartości. Od 1 czerwca 2025 r. zasiłek dla bezrobotnych w pierwszych 90 dniach wynosi 1662 zł, a po tym okresie 1305,20 zł. Oznacza to, że dodatek aktywizacyjny może wynosić:

831 zł w pierwszych 90 dniach,

652,60 zł po 90 dniach.

W przypadku osób skierowanych przez urząd pracy do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego, dodatek aktywizacyjny stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie są potrącenia od dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Urząd pracy jako płatnik świadczenia pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że kwota dodatku aktywizacyjnego wypłacana „na rękę” jest niższa od kwoty brutto.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, które posiadają prawo do zasiłku i:

podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy;

podjęły zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego;

Świadczenie to ma na celu wsparcie finansowe osób, które aktywnie poszukują pracy i podejmują zatrudnienie, nawet jeśli jest ono mniej korzystne finansowo.

Kto nie otrzyma dodatku aktywizacyjnego?

Nie każda osoba bezrobotna, która znajdzie zatrudnienie, ma prawo do dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli bezrobotny został skierowany przez urząd pracy do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko, którego utworzenie zostało dofinansowane z Funduszu Pracy.

Z dodatku aktywizacyjnego nie mogą również skorzystać osoby, które z własnej inicjatywy podejmą pracę u pracodawcy, u którego były zatrudnione bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotne. Utrata prawa do świadczenia następuje także w przypadku podjęcia pracy poza granicami Polski u zagranicznego pracodawcy, rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienia po odbyciu stażu zorganizowanego przez urząd pracy.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie, że wsparcie trafi do osób rzeczywiście aktywnie poszukujących nowego zatrudnienia, a nie korzystających z innych form pomocy publicznej lub wracających do wcześniejszych miejsc pracy.

Aby uzyskać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć stosowny wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania, w którym osoba ubiegająca się o świadczenie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, przy czym w przypadku drogi elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Ważne! Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od momentu podjęcia pracy. Dlatego zaleca się, by złożyć dokumenty niezwłocznie – najlepiej już w dniu rozpoczęcia zatrudnienia – aby uniknąć utraty części świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

dokument potwierdzający podjęcie pracy zarobkowej (np. umowa o pracę lub umowa zlecenie), zawierający informację o wysokości wynagrodzenia,

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia – jeśli nie jest ono zawarte w umowie,

oświadczenie wskazujące, czy zatrudnienie zostało podjęte z własnej inicjatywy, czy w wyniku skierowania przez urząd pracy.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej odpowiedniego urzędu pracy lub odebrać go bezpośrednio w jego siedzibie.

Ważne jest, aby dokumenty były aktualne i dokładnie odzwierciedlały sytuację zatrudnienia wnioskodawcy.

Osoby bezrobotne, które samodzielnie zdecydowały się na podjęcie zatrudnienia, mogą otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez połowę okresu, jaki pozostał im do zakończenia prawa do zasiłku. Przykładowo – jeśli w chwili rozpoczęcia pracy do końca pobierania zasiłku pozostawały jeszcze 4 miesiące, świadczenie będzie wypłacane przez 2 miesiące.

Z kolei w przypadku osób, które znalazły pracę dzięki pośrednictwu powiatowego urzędu pracy, dodatek przysługuje przez cały pozostały czas uprawnienia do zasiłku. Oznacza to, że aktywizacja zawodowa z pomocą urzędu może zapewnić dłuższe wsparcie finansowe.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zakończenia stosunku pracy, np. z powodu rozwiązania umowy, prawo do dodatku automatycznie wygasa. Jeśli jednak osoba zmieni miejsce zatrudnienia, ale pozostaje aktywna zawodowo bez przerwy, dodatek może być nadal wypłacany – zgodnie z pierwotnymi warunkami.