Z najnowszych danych Registradores de Espana wynika, że między styczniem a marcem 2025 r. Polacy nabyli na Półwyspie Iberyjskim 998 domów i apartamentów, poprawiając wynik z tego samego okresu 2024 r. o prawie 25 proc. Udział w rynku na poziomie ok. 4 proc. dał nam 9. miejsce w rankingu zagranicznych nabywców, któremu niezmiennie przewodzą Brytyjczycy - czytamy w "PB".

Od 3 kwietnia 2025 r. obowiązują nowe przepisy, likwidujące tzw. złote wizy. To program, który umożliwiał obywatelom spoza Unii Europejskiej uzyskanie prawa do pobytu w Hiszpanii w zamian za znaczącą inwestycję kapitałową, w tym w nieruchomości. Zapowiadany jest też 100-procentowy podatek dla nabywców apartamentów i domów spoza UE, co również dotyczyłoby inwestorów z Wielkiej Brytanii – mówi "PB" Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, założycielka Agnes Inversiones, polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol.

Polacy szturmują Hiszpanię. Prawie 1000 nieruchomości w 90 dni

3 kwietnia 2025 r. weszło w życie także inne prawo, które może przyczynić się do zwiększenia liczby transakcji. Chodzi o ustawę regulującą problem z dzikimi lokatorami, którzy nierzadko zniechęcali do inwestycji w mieszkanie pod wynajem.

Reklama

Dzięki nowym przepisom dzicy lokatorzy są sądzeni w specjalnym trybie w terminie do 15 dni od złożenia doniesienia, co znacznie przyspiesza procedury eksmisyjne. Zmiana ta jest bardzo istotna dla właścicieli domów i apartamentów, którzy do tej pory musieli czekać miesiącami, a nawet latami na odzyskanie swoich nieruchomości - wyjaśnia "PB".

Od początku 2021 r. Polacy kupili w Hiszpanii prawie 12,5 tys. domów i apartamentów. Z ostatnich danych "Expansion", największego dziennika ekonomicznego w Hiszpanii, wynika, że głównym powodem, dla którego Polacy kupują nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim, jest bezpieczeństwo.