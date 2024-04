Dodatek osłonowy został wprowadzony jako środek przeciwdziałania skutkom inflacji, szczególnie wzrostowi cen energii, ogrzewania i żywności. Po raz pierwszy został on wypłacony za rok 2022. W tym roku wsparcie to również jest dostępne, jednak tylko w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.

Dodatek osłonowy może być przyznany osobom, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przysługuje on:

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, gdzie przeciętny miesięczny dochód, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł.

Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, gdzie przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł.

Przy przyznawaniu dodatku osłonowego obowiązuje zasada zrównoważenia, zgodnie z którą każdy złotówka przekroczenia dochodu jest potrącana z kwoty dodatku. Oznacza to, że dodatek może być przyznany nawet w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, jednak jego suma zostaje zmniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku osłonowego wypłacanego wynosi 20 zł. Ważne jest również, że przy przyznawaniu dodatku za 2024 rok brany jest pod uwagę dochód z 2022 roku.

W zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym podstawowe stawki dodatku osłonowego za 2024 rok przedstawiają się następująco:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego z 2-3 osobami,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego z 4-5 osobami,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego z co najmniej 6 osobami.

Wyższe stawki dodatku osłonowego przysługują gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie takie jak kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, które są zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ważne, aby źródło ogrzewania było zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W bieżącym roku podwyższone stawki dodatku osłonowego prezentują się następująco:

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

429 zł dla gospodarstwa domowego z 2-3 osobami,

607,75 zł dla gospodarstwa domowego z 4-5 osobami,

822,25 zł dla gospodarstwa domowego z co najmniej 6 osobami.

Wnioski o dodatek osłonowy za rok 2024 można składać do 30 kwietnia. Jednak samorządy, odpowiedzialne za rozpatrywanie i wypłatę świadczeń, zaznaczają, że termin ten dotyczy momentu wpłynięcia wniosku, a nie np. daty jego wysłania pocztą (tak jak w przypadku PIT-ów). Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

Dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku, który jest ostatecznym terminem realizacji wypłaty tego świadczenia. Im wcześniej ktoś złoży wniosek, tym szybciej może spodziewać się otrzymania świadczenia.