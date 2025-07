Od 1 lipca przestały obowiązywać przepisy tymczasowo wstrzymujące pobieranie opłaty mocowej. Oznacza to, że po krótkiej przerwie, ta dodatkowa pozycja ponownie pojawi się na fakturach za energię elektryczną, bezpośrednio wpływając na ostateczną kwotę do zapłaty. Ministerstwo nie unieważniło rezultatów aukcji uzupełniającej na drugą połowę 2025 roku, co potwierdza powrót opłaty.

Czym jest opłata mocowa i dlaczego ją płacimy?

Opłata mocowa to dodatkowa należność, którą Polacy ponoszą, aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju. Mechanizm ten wynagradza producentów energii za gotowość dostarczenia odpowiedniej ilości mocy do krajowej sieci. To zapobiega przerwom w dostawach prądu i zapewnia stabilność systemu energetycznego. Opłata ta funkcjonuje na podstawie ustawy o rynku mocy z 2017 roku.

Reklama

Ile zapłacimy? Stawki uzależnione od zużycia

Wysokość opłaty mocowej zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Prezes URE przewidział cztery progi, dla których obowiązują różne stawki netto miesięcznie:

2,86 zł – dla odbiorców zużywających poniżej 500 kWh rocznie.

– dla odbiorców zużywających poniżej 500 kWh rocznie. 6,86 zł – dla gospodarstw konsumujących między 500 kWh a 1200 kWh.

dla gospodarstw konsumujących między 500 kWh a 1200 kWh. 11,14 zł – dla rodzin zużywających energię w przedziale od 1200 kWh do 2800 kWh.

dla rodzin zużywających energię w przedziale od 1200 kWh do 2800 kWh. 16,01 zł – najwyższa stawka, dotycząca odbiorców przekraczających 2800 kWh w skali roku.

Warto zauważyć, że przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce zużywa około 2000-2500 kWh energii rocznie. Oznacza to, że większość Polaków trafi do górnych przedziałów naliczeń, co znacząco wpłynie na ich rachunki.

Nadchodzą zmiany w obliczeniu opłaty mocowej

Obecnie gospodarstwa domowe (grupa G) oraz część małych firm (C1 do 16 kW) płacą opłatę mocową w formie ryczałtu. Dla nich stawki na 2025 rok wzrosną o około 80 groszy w stosunku do zatwierdzonych stawek na 2024 rok, osiągając średnio 11,44 zł netto miesięcznie. Dla odbiorców nieryczałtowych, czyli przede wszystkim przemysłu i dużego biznesu, stawka opłaty mocowej zależeć będzie od ilości energii pobranej z sieci w określonych godzinach szczytowego zapotrzebowania (dni robocze, 7:00-21:59). W 2025 roku wyniesie ona 0,1412 zł/kWh, co oznacza wzrost o około 0,015 zł/kWh w porównaniu do 2024 roku.

System ma promować stabilne zużycie energii. Od 1 stycznia 2028 roku planowane są dalsze zmiany: wszyscy odbiorcy energii, w tym gospodarstwa domowe, zapłacą opłatę mocową zależną od swojego profilu zużycia. Im stabilniejszy profil, tym niższa opłata. Program wsparcia dostawców mocy ma funkcjonować do 2047 roku.