Wiek emerytalny w Polsce 2025

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny w Polsce to:

kobiety – 60 lat,

mężczyźni – 65 lat.

To jedne z najniższych progów w całej Unii Europejskiej. Dla porównania, średni wiek emerytalny w krajach UE to ok. 65 lat dla obu płci, a wiele państw planuje dalsze podwyżki. W wielu krajach wiek ten wciąż rośnie.

Nowy wiek emerytalny w Polsce - praca do 70. roku życia dla kobiet i mężczyzn?

Pierwszym krokiem w kierunku wydłużenia aktywności zawodowej jest decyzja dotycząca komorników sądowych. To właśnie oni będą mogli – zgodnie z nowym projektem – pracować nawet do 70. roku życia. 24 lipca 2025 prezydent podpisał ustawę podnoszącą wiek emerytalny do 70 roku życia dla tej grupy. Wejdzie ona w życie w ciągu 14 dni od podpisania.

Ustawa wydłuża maksymalny wiek wykonywania zawodu komornika sądowego z 65 do 70 lat. To odpowiedź na wyroki sądów administracyjnych i zarzuty o dyskryminację ze względu na wiek. Zmiana ma także pomóc w łagodzeniu niedoboru doświadczonych kadr.

Nowe przepisy nie oznaczają obowiązku pracy do 70-tki – komornicy mogą nadal przechodzić na emeryturę wcześniej, zgodnie z ogólnymi zasadami systemu FUS. Dłuższa aktywność zawodowa może być jednak finansowo opłacalna – oznacza wyższe składki i potencjalnie wyższe świadczenia.

Reforma obejmuje także likwidację 6-letniego limitu asesury komorniczej. Kandydaci, którzy nie uzyskają nominacji w wyznaczonym czasie, nie będą musieli przerywać praktyki – będą mogli kontynuować ją do momentu egzaminu lub powołania.

Nowy wiek emerytalny w Polsce - co na to prezydent?

Powyższa zmiana dotyczy jedynie jednej, konkretnej grupy zawodowej. Rząd nie ogłosił na razie żadnych oficjalnych planów dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego dla ogółu społeczeństwa. Temat jednak coraz częściej wraca w debacie publicznej – również z uwagi na rosnące obciążenia dla systemu ZUS i starzejące się społeczeństwo. Na tym tle wyróżnia się jasne stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego.

Nowy prezydent wielokrotnie deklarował, żenie poprze ustaw podnoszących powszechny wiek emerytalny - ani kobiet, ani mężczyzn. W swoich wypowiedziach podkreśla, że kluczowe jest lepsze wsparcie finansowe dla seniorów, szczególnie tych z najniższymi świadczeniami.

Karol Nawrocki zapowiedział, że chce zmienić dotychczasowy sposób waloryzacji emerytur i rent. Jego pomysł zakłada gwarantowaną, minimalną podwyżkę świadczeń – nie mniej niż 150 zł brutto rocznie, niezależnie od inflacji czy wzrostu wynagrodzeń. Najniższeemerytury miałyby wzrosnąć do 2028,91 zł brutto. Propozycja miałaby szczególnie chronić seniorów z najniższymi emeryturami, którzy przy obecnym systemie procentowej waloryzacji często zyskują najmniej.

Według wyliczeń, emeryci otrzymujący minimalne świadczenia mogliby zyskać więcej niż przy obecnych zasadach. Przykładowo, osoba pobierająca emeryturę w wysokości 2028,91 zł brutto, otrzymałaby rocznie nawet o 136 zł więcej niż dziś. Z kolei osoby z wyższymi emeryturami mogłyby być rozczarowane – ich waloryzacja mogłaby być niższa niż dotychczas.

Nowy system, jeśli wejdzie w życie, miałby obowiązywać od marca 2026 roku. Jednak jego wdrożenie zależy od decyzji rządu i parlamentu, ponieważ oznacza zwiększenie wydatków z budżetu państwa o kilka dodatkowych miliardów złotych rocznie.

ZUS zachęca - pracuj dłużej, zyskasz tysiące złotych

Tymczasem ZUS, niezależnie od decyzji rządu, podjął decyzję i już pracuje nad systemem zachęt finansowych dla kobiet i mężczyzn, którzy odłożą przejście na emeryturę w czasie:

Premia do 20 000 zł rocznie za każdy dodatkowy rok pracy,

za każdy dodatkowy rok pracy, Możliwość zachowania 13. i 14. emerytury przy odroczeniu przejścia na świadczenie,

przy odroczeniu przejścia na świadczenie, Planowane zmiany mają wejść w życie od 2026 roku.

ZUS chce, by te zmiany weszły w życie od 2026 roku. Ostateczne decyzje zależą jednak od ustawodawcy i ministra rodziny.

Co daje odłożenie emerytury i dłuższa praca?

ZUS pokazuje liczby:

odroczenie o 1 rok = 21,5% wyższa emerytura,

dorabianie po przejściu na emeryturę = tylko 3% więcej,

korzystniejsze tablice trwania życia i waloryzacja kapitału – dodatkowe setki złotych co miesiąc.

Ale mimo to aż 70% Polaków przechodzi na emeryturę dokładnie w dniu osiągnięcia wieku.

Nowy wiek emerytalny w Polsce - co na to ekspreci?

Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, powiedział w wywiadzie dla Radia ZET, że “wiek emerytalny kobiet ani mężczyzn na razie nie będzie zmieniony”. Dodał również, że “każdy może sam rozstrzygnąć, jak długo chce pracować”. Mimo deklaracji, eksperci alarmują, że bez reform system emerytalny może stać się niewydolny. Prognozy wskazują, że do 2030 roku Polska może być zmuszona do dostosowania wieku emerytalnego do standardów Unii Europejskiej, gdzie średni wiek emerytalny wynosi około 65 lat.

Profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH podkreśla, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to absolutna konieczność. Jej zdaniem, obecne różnice są nieuzasadnione i niekorzystne dla kobiet, które otrzymują niższe świadczenia emerytalne. W najbliższych latach rosnąca presja ekonomiczna może przyspieszyć decyzję rządu o zmianach w systemie emerytalnym.

Kogo obejmie nowy wiek emerytalny?

Jeżeli dojdzie do reformy wieku emerytalnego, zmiany te będą dotyczyć wszystkich osób aktywnych zawodowo, jednak szczególny nacisk kładziony jest na kobiety, które obecnie przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Celem reformy jest zapewnienie stabilności finansowej systemu emerytalnego oraz dostosowanie go do zmieniających się realiów demograficznych.

Jaki nowy wiek emerytalny kobiet?

Obecnie Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w którym kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat. W większości państw członkowskich wiek emerytalny dla obu płci wynosi co najmniej 65 lat. Eksperci wskazują, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest nieuniknione i może nastąpić w najbliższych latach. Podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat miałoby na celu nie tylko wyrównanie szans na rynku pracy, ale także zwiększenie wysokości ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Wiek emerytalny kobiet w Europie 2025 - tabela

Kraj Wiek emerytalny kobiet Proponowane zmiany Polska 60 lat Brak oficjalnych zmian; trwają dyskusje nad zrównaniem wieku z mężczyznami Niemcy 66 lat Stopniowe podnoszenie do 67 lat do 2029 roku Francja 64 lata Podniesiony z 62 lat w 2023 roku; możliwe dalsze zmiany Austria 60 lat Stopniowe podnoszenie do 65 lat do 2033 roku Bułgaria 62 lata Podniesienie do 65 lat do 2037 roku Dania 66 lat Planowane podnoszenie do 74 lat do 2060 roku

Czy będzie dłuższy wiek emerytalny w Polsce?

Choć rząd wciąż oficjalnie nie ogłosił decyzji o przedłużeniu wieku emerytalnego, przedstawiciele ZUS oraz eksperci ds. demografii i ekonomii wskazują na konieczność takich zmian. Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, w wywiadzie dla Radia Zet, podkreślił, że obecny system emerytalny jest elastyczny i pozwala na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednakże zmiany demograficzne mogą wymusić reformę w przyszłości.