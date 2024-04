Większość osób uprawnionych do uiszczania opłat za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych tego nie robi. Pracownicy Poczty Polskiej mogą sprawdzić, czy ktoś posiada niezarejestrowane sprzęty, jednak kontrola nie jest obowiązkowa i można jej uniknąć. Inaczej jest w przypadku osób, które dokonały rejestracji, a mimo to zalegają z opłatami. Abonament RTV można opłacać z góry lub co miesiąc, do 25. dnia miesiąca. Jeżeli uprawnieni pominą tę datę, należy liczyć się z konsekwencjami i wyższymi opłatami. Już jutro mija kwietniowy termin. Co może Cię spotkać, jeśli go nie dotrzymasz?