Z danych GUS wynika, że największe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy są w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. W tych miastach w październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw przekraczało 10 tys. zł.
Najwyższe pensje w Krakowie
Kraków zanotował najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto, które wyniosło ponad 11 tys. zł. Z kolei najniższe zarobki wypłacano w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie średnia pensja wynosiła 7,5 tys. zł. W Krakowie przeciętna pensja to obecnie 11 160,39 zł. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o czyli o 1,1 proc. To także o 9,2 proc. wyżej niż w analogicznym okresie 2024 r.
W porównaniu z wrześniem 2025 r. wzrost wynagrodzenia w Krakowie był zauważalny w następujących sekcjach:
- informacja i komunikacja ,
- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
- administrowanie i działalność wspierająca oraz transport i gospodarka magazynowa,
- handel,
- naprawa pojazdów samochodowych,
- budownictwo.
Przeciętne wynagrodzenie w Warszawie
W Warszawie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10606,89 zł i było o 1,5 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 4,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2024 r. W porównaniu z wrześniem 2025 r. wzrosło w sekcjach:
- budownictwo,
- handel,
- naprawa pojazdów samochodowych,
- obsługa rynku nieruchomości oraz zakwaterowanie i gastronomia,
- administrowanie i działalność wspierająca,
- transport i gospodarka magazynowa ,
- informacja i komunikacja,
- przemysł.
Jakie zarobki w Gdańsku?
Natomiast w Gdańsku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10370,97 zł i było o 3 proc. niższe niż we wrześniu 2025 r. i o 5,9 proc. wyższe niż w październiku 2024 r. Spadek odnotowano m.in. w sekcjach:
- informacja i komunikacja,
- budownictwo,
- handel,
- naprawa pojazdów samochodowych,
- zakwaterowanie i gastronomia.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce
W październiku 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło 8865,12 zł, co stanowiło wzrost o 6,6 proc. względem tego samego okresu rok wcześniej. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, za ten wzrost odpowiada głównie większa skala dodatkowych wypłat, takich jak nagrody i premie.
Najniższe zarobki w Polsce były w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przeciętna pensja wynosiła 7510 zł. Bardzo niskie pensje są również w Białymstoku (7584,90 zł) i Kielcach (7731,93 zł).
