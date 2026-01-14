Gliwice otwierają nabór wniosków w czwartek, 15 stycznia. Urzędnicy będą rozpatrywać zgłoszenia według kolejności wpływu. Warto się pośpieszyć, ponieważ nabór potrwa tylko do wyczerpania zaplanowanych środków. Jak podaje serwis gliwice.eu, szczegółowy regulamin i wzory dokumentów pojawią się wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotacje na deszczówkę. Ile pieniędzy możesz otrzymać?

Dofinansowanie pokrywa do 85 proc. kosztów Twojej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji wynosi 4000 zł na jednego beneficjenta. Dotacja dotyczy zwrotu za zakupione materiały i montaż. Nie możesz jednak łączyć tych pieniędzy z innymi środkami publicznymi na ten sam cel.

Dotacje na deszczówkę. Na co można wydać pieniądze?

Pieniądze możesz przeznaczyć na zbiorniki na deszczówkę, zarówno naziemne (np. ozdobne beczki), jak i podziemne (o pojemności do 10 m³), na ogrody deszczowe w gruncie lub w specjalnych pojemnikach, na studnie chłonne i instalacje odprowadzające wodę do gruntu, na nawierzchnie przepuszczalne, np. specjalna kostka lub ażurowe płyty, przez które wsiąka woda lub na przerobienie istniejących szczelnych zbiorników (np. po szambie) na cele retencyjne.

Dotacje na deszczówkę. Kto może złożyć wniosek?

O pieniądze z programu "Mój Deszcz" mogą ubiegać się osoby fizyczne (właściciele domów, o ile nie prowadzą w nich działalności gospodarczej przekraczającej 50 proc. powierzchni), wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia działające w Gliwicach).

Z programu wyłączone są rodzinne ogrody działkowe oraz jednostki sektora publicznego.

Dotacje na deszczówkę. Kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwrot kosztów, musisz trzymać się ustalonej ścieżki. Dokumenty musisz złożyć przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych. Dotacja obejmuje zakup urządzeń i osprzętu oraz ich montaż. Program nie finansuje jednak projektów, zakupu używanego sprzętu ani kosztów późniejszej eksploatacji. Dzięki retencji wody poprawiasz mikroklimat wokół swojego domu i zyskujesz darmową wodę do podlewania ogrodu w czasie suszy.