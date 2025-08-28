Program wspiera kompleksową termomodernizację, która obejmuje:

Wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła.

Modernizację instalacji grzewczej.

Ocieplenie budynku.

Wymianę okien i drzwi oraz bram garażowych.

Zakup rekuperacji.

Wykonanie audytu energetycznego.

Dofinansowania z programu "Czyste Powietrze". Jakie warunki trzeba spełnić?

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego od minimum trzech lat. Wysokość dotacji zależy od poziomu dofinansowania, który jest uzależniony od dochodów:

Reklama

Poziom podstawowy: roczny dochód do 135 000 zł.

Poziom podwyższony: miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 2 250 zł, w jednoosobowym do 3 150 zł.

w jednoosobowym do Poziom najwyższy: miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1 300 zł, w jednoosobowym do 1 800 zł.

"Czyste Powietrze" 2025. Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać elektronicznie przez serwis gov.pl lub bezpośrednio w systemie GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie). Można też złożyć wniosek papierowo, po wcześniejszym wydrukowaniu go z GWD. Wnioski rozpatrują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Program oferuje także opcję prefinansowania (zaliczka do 35 porc.), dostępną dla poziomu podwyższonego i najwyższego.