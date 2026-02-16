Sroga zima w Polsce i Europie pokazuje, że gaz jako medium do ogrzewania, wyzwolony na dodatek z rosyjskiego monopolu, ma bezcenną wartość. Czy wskutek tego Unia Europejska zmieni swoje plany dotyczące wprowadzenia zakazu ogrzewania gazem i nakazująca likwidację pieców gazowych.

Gaz bowiem jako paliwo kopalne nie jest kwalifikowany do kategorii ekologicznych, stąd planowane zakazy.

Zamiast szybkiej likwidacji pieców i ogrzewania gazem, szybko zostanie wprowadzona opłata za emisję CO2, która obejmie także gospodarstwa domowe.

Ale takim podatkiem objęte zostaną wszystkie media grzewcze, od węgla po gaz, przy czym gospodarstwa domowe korzystające z gazu zapłacą relatywnie najmniej.

To wręcz przed piecami gazowymi otwiera całkiem nowe, obiecujące perspektywy. Problem jest inny – dostępność sieci gazowniczej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Jednak i tu jest gotowe rozwiązanie w postaci gazu płynnego LPG, który akurat w Polsce i wśród Polaków ma bardzo dobre notowania.

Opłata za emisję CO2, kiedy obejmie gospodarstwa domowe i ile wyniesie

Wg badania Ekobarometr 2024 realizowanego we współpracy z POGP aż 41% Polaków potwierdza, że zdarzyło im się korzystać z gazu płynnego LPG, w tym 49% mieszkających na wsi, 37% mieszkańców małych i średnich miast oraz 33% mieszkańców metropolii.

Spośród użytkowników gazu LPG na wsi aż 48% korzystało z niego w postaci autogazu, a 52% do przygotowania posiłków.

Potencjał tego paliwa jest ważny na obszarach słabo zurbanizowanych i peryferyjnych, o ograniczonym dostępie do infrastruktury, gdzie według danych Komisji Europejskiej odsetek ludności zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem energetycznym jest najwyższy.

– Wydarzenia ostatnich lat, w tym kryzys energetyczny oraz rosnąca świadomość fatalnej jakości powietrza związanej z tzw. niską emisją, sprawiają, że wielu Polaków rozważa wymianę starej instalacji grzewczej na rozwiązanie wygodniejsze i bardziej bezpieczne.

Korzystanie z węgla jest coraz droższe. Składają się na to koszty paliwa, leczenia schorzeń dróg oddechowych, a od 2027 r. także koszty emisji dwutlenku węgla.

–Te ostatnie będą najwyższe dla użytkowników starych pieców na węgiel, który jest najbardziej emisyjnym z paliw opałowych wykorzystywanych w Polsce – mówi Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego – POGP.

Płynny gaz LPG: alternatywa dla tradycyjnej sieci gazowej, zwłaszcza gdy jej brak

Smog należy do najtrudniejszych problemów cywilizacyjnych, z jakimi zmaga się Polska. Jest on powodowany przede wszystkim przez tzw. „kopciuchy”, starego typu piece wykorzystujące paliwa stałe.

Według Polskiego Alarmu Smogowego, piece i kotły na paliwa stałe odpowiadają za 86% całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM2.5 oraz za ok. 93% emisji rakotwórczego benzopirenu.

Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Budynków z 2023 r., w Polsce użytkowanych jest 17,3 mln różnych źródeł ciepła. 17% z nich stanowią kotły na paliwa stałe, a 2 mln z nich to kopciuchy.

Gaz – tak ziemny, jak i płynny – stał się istotnym sojusznikiem walki z zanieczyszczeniami, będącymi źródłem smogu.

Instalacja systemu ogrzewania na gaz płynny LPG jest przy tym stosunkowo prosta i niedroga – a co najważniejsze, niezawodna ze względu na sprawdzoną technologię.

– Właściciel kotła gazowego będzie mógł przez lata cieszyć się bezobsługowym ciepłem i czystym powietrzem, bez konieczności reparacji, serwisowania i remontów – dodaje Bartosz Kwiatkowski.

Płynny gaz LPG: tego paliwa na pewno nie zabraknie

Według danych Eurostatu na obszarach wiejskich mieszka 93 mln obywateli Unii oraz 13 mln Polaków. W 2022 r. dostęp do sieci gazowniczej miało 31% mieszkańców wsi.

Pozostali ogrzewają się nadal przede wszystkim paliwami stałymi – w szczególności w województwach takich, jak kujawsko-pomorskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskim.

Poza niską dostępnością gazu z sieci na wsi trzeba mieć na uwadze fakt, iż 60% budynków mieszkalnych na terenach wiejskich została wybudowana przed 1989 r., a ich standard techniczny uniemożliwia zastosowanie w nich technologii innej, niż kotły grzewcze, bez gruntownego remontu.

Ogrzewanie LPG: dla zastępstwa kopciucha bardzo korzystne rozwiązanie - dlaczego?

Nie należy się w tej sytuacji dziwić, że gaz płynny LPG zyskuje na popularności wśród właścicieli domów jednorodzinnych przy wymianie starego ogrzewania węglowego.

Montaż instalacji na gaz płynny trwa stosunkowo krótko: 1,5-2 miesiące. Sam system zasilany LPG jest rozwiązaniem sprawdzonym, długowiecznym, bezawaryjnym i w zasadzie bezobsługowym – wymaga praktycznie jedynie zatankowania paliwa 1-2 razy w roku. Użytkownicy gazu płynnego według badań Ekobarometru wskazują na walory użytkowe: cenę paliwa, wygodę korzystania oraz atrakcyjną cenę montażu.

Stosunkowo niski koszt instalacji w tym możliwość otrzymania dopłaty w ramach programu Czyste Powietrze pod warunkiem montażu urządzenia z tzw. listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) –nawet do 25 000 zł bez termomodernizacji.

Instalacja jest praktycznie bezobsługowa – należy jedynie zatankować zbiornik. Reszta to po prostu wygodne sterowanie temperaturą w domu.

Gaz płynny LPG nie emituje szkodliwych dla zdrowia pyłów oraz praktycznie nie emituje tlenków siarki i azotu.

Gaz płynny LPG będzie mógł być wykorzystywany w instalacjach montowanych przed 2030 r. aż do przyszłej modernizacji budynku do standardu zeroemisyjnego, a w przyszłości w rosnącym stopniu będzie pochodził ze przetwarzania odpadów rolnych i komunalnych.

Gazu płynnego LPG na świecie jest pod dostatkiem; jest też prosty w magazynowaniu, co pozwala na przygotowanie się do zimy przy najniższych cenach.

Co istotne dla użytkownika, wszelkie formalności związane z instalacją ogrzewania na gaz płynny LPG spoczywają na dostawcy instalacji, który załatwia je w imieniu klienta.

Według danych Ekobarometr 2024, ponad 43% Polaków uznaje LPG za paliwo ekologiczne (48% nie ma zdania), a ponad 50% ocenia, że do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu przyczynia się wymiana pieców węglowych na kotły gazowe.

Aż 61% użytkowników gazu płynnego zgadza się, że gaz płynny LPG to dobre rozwiązanie dla obszarów, gdzie nie ma dostępu do gazociągów ani ogrzewania z sieci miejskiej.

Ponad 52% Polaków uważa, że Unia Europejska powinna zapewnić, aby gaz płynny LPG był szeroko dostępny dla obywateli jak najdłużej.