Wsparcie ma na celu zachęcanie rolników do kooperacji, która przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, takie jak wyższe ceny za produkty i niższe koszty produkcji dzięki wspólnym inwestycjom i połączeniu kapitałów. Zrzeszanie się ułatwia handel produktami i pozwala uzyskiwać za nie wyższe ceny. Wspólne inwestowanie i kooperacja obniżają koszty produkcji.

Pomoc skierowana jest do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zostały uznane za organizacje lub grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. Wsparcie nie dotyczy producentów owoców i warzyw, a także hodowców drobiu i pszczół (miodu naturalnego i produktów pszczelich).

Dofinansowanie dla rolników. Ile wynosi?

Wysokość dofinansowania zależy od rocznych przychodów netto beneficjenta i jest zróżnicowana w zależności od kategorii podmiotu. Pomoc realizuje się jako dotacja ryczałtowa. Maksymalne roczne kwoty:

Reklama
  • Organizacje producentów: Maksymalnie 100,000 euro rocznie.
  • Grupy producentów rolnych: Maksymalnie 60,000 euro rocznie (jednak nie więcej niż 10,000 euro na jednego członka grupy)
Reklama

Pomoc jest wypłacana przez 5 lat od dnia uznania organizacji/grupy. Kwota zależy od udokumentowanych rocznych przychodów netto i systematycznie maleje.

Dofinansowanie dla pracodawców 2025. Nawet 13 394 zł wsparcia
Dofinansowanie dla pracodawców 2025. Nawet 13 394 zł wsparcia

Zobacz również

Kto dostanie dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie, wnioskodawca musi spełnić szereg restrykcyjnych warunków, m.in. posiadać numer EP i działać na podstawie zatwierdzonego planu biznesowego. Wnioskodawca musi posiadać nadany numer EP (wpis do ewidencji producentów), mieć siedzibę w Polsce, a jego członkowie muszą prowadzić produkcję na terytorium RP. Podmiot musi działać jako MŚP. Grupa/Organizacja zobowiązuje się do realizacji co najmniej jednego celu określonego w ustawach branżowych, na podstawie zatwierdzonego planu biznesowego. W skład wnioskodawcy nie mogą wchodzić członkowie, którzy otrzymali już nierozliczone wyprzedzające finansowanie w ramach podobnych działań (np. z PROW 2014-2020) lub którzy są członkami innych beneficjentów tej samej interwencji.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioskodawcy muszą działać szybko, ponieważ czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej, a jedyną dopuszczalną formą jest elektroniczny system ARiMR. Wnioski przyjmowane są od 25 września do 28 października 2025 roku. W obecnym naborze zarejestrowano do tej pory 16 wniosków Wniosek składa się wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. System nie wymaga podpisu elektronicznego do złożenia WOPP (Wniosek o Przyznanie Pomocy). W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek. Wnioskodawca, który chce wprowadzić zmiany, musi wycofać wniosek i złożyć go ponownie w trakcie trwania naboru.