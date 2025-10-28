Wsparcie ma na celu zachęcanie rolników do kooperacji, która przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, takie jak wyższe ceny za produkty i niższe koszty produkcji dzięki wspólnym inwestycjom i połączeniu kapitałów. Zrzeszanie się ułatwia handel produktami i pozwala uzyskiwać za nie wyższe ceny. Wspólne inwestowanie i kooperacja obniżają koszty produkcji.

Pomoc skierowana jest do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zostały uznane za organizacje lub grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. Wsparcie nie dotyczy producentów owoców i warzyw, a także hodowców drobiu i pszczół (miodu naturalnego i produktów pszczelich).

Dofinansowanie dla rolników. Ile wynosi?

Wysokość dofinansowania zależy od rocznych przychodów netto beneficjenta i jest zróżnicowana w zależności od kategorii podmiotu. Pomoc realizuje się jako dotacja ryczałtowa. Maksymalne roczne kwoty:

Organizacje producentów: Maksymalnie 100,000 euro rocznie.

Grupy producentów rolnych: Maksymalnie 60,000 euro rocznie (jednak nie więcej niż 10,000 euro na jednego członka grupy)

Pomoc jest wypłacana przez 5 lat od dnia uznania organizacji/grupy. Kwota zależy od udokumentowanych rocznych przychodów netto i systematycznie maleje.

Kto dostanie dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie, wnioskodawca musi spełnić szereg restrykcyjnych warunków, m.in. posiadać numer EP i działać na podstawie zatwierdzonego planu biznesowego. Wnioskodawca musi posiadać nadany numer EP (wpis do ewidencji producentów), mieć siedzibę w Polsce, a jego członkowie muszą prowadzić produkcję na terytorium RP. Podmiot musi działać jako MŚP. Grupa/Organizacja zobowiązuje się do realizacji co najmniej jednego celu określonego w ustawach branżowych, na podstawie zatwierdzonego planu biznesowego. W skład wnioskodawcy nie mogą wchodzić członkowie, którzy otrzymali już nierozliczone wyprzedzające finansowanie w ramach podobnych działań (np. z PROW 2014-2020) lub którzy są członkami innych beneficjentów tej samej interwencji.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioskodawcy muszą działać szybko, ponieważ czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej, a jedyną dopuszczalną formą jest elektroniczny system ARiMR. Wnioski przyjmowane są od 25 września do 28 października 2025 roku. W obecnym naborze zarejestrowano do tej pory 16 wniosków Wniosek składa się wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. System nie wymaga podpisu elektronicznego do złożenia WOPP (Wniosek o Przyznanie Pomocy). W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek. Wnioskodawca, który chce wprowadzić zmiany, musi wycofać wniosek i złożyć go ponownie w trakcie trwania naboru.