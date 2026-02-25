Ekspansja globalnych marek wpisuje się w szerszy trend ożywienia rynku gastronomicznego po okresie spowolnienia i rosnącego zapotrzebowania na elastyczne formy zatrudnienia.

Popeyes rośnie w siłę. Ambitne plany do 2030 roku

Dynamiczny rozwój w Polsce kontynuuje amerykańska sieć Popeyes. Firma zatrudnia obecnie około 1 tys. osób i prowadzi rekrutacje na różne stanowiska — od pracowników kuchni i obsługi po menedżerów restauracji. "W 2026 r. planujemy utrzymać wysoką dynamikę ekspansji. Na naszej mapie celów znajdują się m.in. Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz, Toruń czy Lublin" - przyznał Michał Różycki, szef ekspansji Rex Concept.

Obecnie w Polsce działa 31 lokali tej marki, a celem na 2030 rok jest aż 200 restauracji. Popeyes, założony w 1972 roku w Nowym Orleanie, zdobył popularność dzięki kuchni inspirowanej stylem Cajun, zwłaszcza pikantnym wariantom kurczaka.

Burger King również zwiększa zatrudnienie

Równolegle rozwija się Burger King, który posiada w Polsce około 80 restauracji i zatrudnia ok. 600 osób. Wraz z kolejnymi otwarciami zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło.

"Burger King, mający 80 lokali, zatrudnia ok. 600 pracowników. Wynagrodzenie w tych sieciach waha się od 4,8 tys. zł do 9 tys. zł brutto, z regionalnymi menedżerami zarabiającymi nawet do 16 tys. zł miesięcznie" - pisze Fakt.pl. Wynagrodzenia zależą od stanowiska, doświadczenia oraz lokalizacji restauracji, ale branża coraz częściej oferuje stawki konkurencyjne wobec innych sektorów usługowych.

Benefity i rozwój zawodowy przyciągają kandydatów

Praca w sieciach fast food to już nie tylko zajęcie dorywcze dla studentów. Firmy starają się przyciągać pracowników pakietami benefitów i możliwościami awansu.

"Pracownicy Popeyes i Burger King mogą liczyć na atrakcyjne benefity, które obejmują dofinansowanie posiłków, karty sportowe oraz prywatną opiekę medyczną. Ponadto, dostępne są szkolenia i programy motywacyjne, które wspierają rozwój zawodowy. Średnia pensja krajowa, według GUS, wynosi ponad 9 tys. zł brutto, co sprawia, że stawki proponowane przez te sieci są konkurencyjne na rynku pracy" - podkreśla serwis dziennika "Fakt".

W branży gastronomicznej rośnie znaczenie programów szkoleniowych, które pozwalają pracownikom zdobywać kompetencje menedżerskie i przechodzić ścieżkę awansu wewnętrznego.

McDonald's nie zwalnia tempa. Setki nowych miejsc pracy

Najdłużej działająca w Polsce sieć fast food — McDonald's — również planuje dalszą ekspansję. Firma współpracuje ze 117 franczyzobiorcami i zamierza zwiększyć liczbę restauracji do 900 do 2027 roku. Każde nowe otwarcie oznacza średnio około 60 nowych miejsc pracy.

Początkujący pracownik może liczyć na wynagrodzenie od 4 666 zł brutto miesięcznie. Pracownicy średniego szczebla zarabiają około 5 250 zł, a menedżerowie do 6 180 zł brutto. Dodatkowo sieć oferuje premie za brak absencji oraz dodatki za pracę w godzinach nocnych.

Dlaczego branża fast food przyciąga pracowników?

Eksperci rynku pracy wskazują kilka powodów rosnącej popularności zatrudnienia w sieciach gastronomicznych:

- elastyczne grafiki,

- możliwość pracy bez doświadczenia,

- szybka ścieżka awansu,

- stabilność zatrudnienia w dużych sieciach,

- benefity pozapłacowe.

Dodatkowo rozwój sektora dostaw jedzenia i rosnąca popularność zamówień online zwiększają zapotrzebowanie na personel.