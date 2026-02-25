Mamy bardzo konkretne obawy dotyczące naszej współpracy, którą chcemy poprawić i uczynić sprawiedliwą – oświadczył Friedrich Merz na początku spotkania w Wielkiej Hali Ludowej.

Premier Chin: Musimy wspólnie bronić wolnego handlu

Chiński premier zaapelował z kolei o wspólną obronę "multilateralizmu i wolnego handlu". Władze ChRL starają się pozycjonować jako stabilny partner w kontraście do protekcjonistycznej polityki prezydenta USA Donalda Trumpa.

Kanclerz Niemiec: Zerwanie więzi gospodarczych z Chinami byłoby błędem

Merz, któremu towarzyszy delegacja szefów 30 wiodących niemieckich firm, w tym gigantów motoryzacyjnych, jak Volkswagen, BMW i Mercedes, zaznaczył jednak, że Berlin musi prowadzić politykę "de-riskingu". Chodzi o zmniejszenie ryzyka zależności od azjatyckiego mocarstwa. Merz uznał możliwość całkowitego zerwania więzi gospodarczych z ChRL za "błąd".

Gospodarka RFN, uzależniona od eksportu, traci udziały w chińskim rynku, zmagając się z agresywną lokalną konkurencją w sektorze aut elektrycznych. W 2025 roku deficyt Niemiec w handlu z ChRL wzrósł o ponad 22 mld euro, osiągając poziom około 89 mld. Berlin niepokoi się też o bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, w tym dostęp do metali ziem rzadkich.

"Entuzjazm niemieckiego biznesu" i "polityczne slogany"

Chińskie media państwowe starają się rozwiać obawy Niemiec i kładą nacisk na gospodarczą symbiozę. Dziennik "Global Times" ocenił w artykule redakcyjnym, że hasła o "de-riskingu" komplikują relacje, jednak "entuzjazm niemieckiego biznesu przemawia głośniej niż polityczne slogany". Z kolei agencja Xinhua przekonuje, że innowacje wypracowane w ChRL przynoszą wymierne korzyści centralom w Niemczech.

Wieczorem w środę kanclerz Merz ma spotkać się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem; oczekuje się, że poruszy również temat roli Chin w zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą.

W czwartek, w ostatnim dniu wizyty w ChRL, Merz uda się do hubu technologicznego w Hangzhou na wschodzie kraju, gdzie odwiedzi m.in. zakład chińskiego producenta robotów humanoidalnych Unitree oraz placówkę Siemens Energy.

Według ekspertów wizyta Merza wpisuje się w szerszy trend dyplomatyczny, w ramach którego Chiny odwiedzili w ostatnich miesiącach również przywódcy Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji czy Korei Płd.