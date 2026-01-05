Marzec to kluczowy miesiąc dla każdego właściciela gruntów rolnych. Od połowy miesiąca rusza główna kampania wnioskowa, która obejmuje większość płatności obszarowych.

15 marca – 15 maja: Nabór na płatności bezpośrednie, ekoschematy, ONW oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne.

Luty i wrzesień: Rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Czerwiec. Czas dla młodych rolników i inwestycje leśne

Początek lata to tradycyjnie czas na wsparcie dla osób rozpoczynających działalność rolniczą oraz na zadania związane z zalesianiem.

1 czerwca – 31 lipca: Przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników.

Nabór na inwestycje leśne.

Nabór na inwestycje leśne. 18 czerwca – 27 lipca: Interwencje w sektorze owoców i warzyw.

Październik 2026 roku zdominują tematy związane z nowoczesną energią i opieką nad inwentarzem. To wtedy ARiMR rozda środki na modernizację budynków gospodarczych.

5 października – 3 listopada : Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach.

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń.

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. 23 października – 27 listopada: Wsparcie dla pszczelarzy (interwencje w sektorze pszczelarskim).

Ochrona przed ASF

Wrzesień to ważny termin dla hodowców trzody chlewnej oraz grup producentów.

2 września – 1 października: Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Wrzesień/Październik: Wsparcie na rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim).

Niektóre programy nie mają sztywnej daty końcowej lub podlegają pod urzędy marszałkowskie.