Marzec to kluczowy miesiąc dla każdego właściciela gruntów rolnych. Od połowy miesiąca rusza główna kampania wnioskowa, która obejmuje większość płatności obszarowych.
- 15 marca – 15 maja: Nabór na płatności bezpośrednie, ekoschematy, ONW oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne.
- Luty i wrzesień: Rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
Czerwiec. Czas dla młodych rolników i inwestycje leśne
Początek lata to tradycyjnie czas na wsparcie dla osób rozpoczynających działalność rolniczą oraz na zadania związane z zalesianiem.
- 1 czerwca – 31 lipca: Przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników.
- 1 czerwca – 31 lipca: Nabór na inwestycje leśne.
- 18 czerwca – 27 lipca: Interwencje w sektorze owoców i warzyw.
Październik 2026 roku zdominują tematy związane z nowoczesną energią i opieką nad inwentarzem. To wtedy ARiMR rozda środki na modernizację budynków gospodarczych.
- 5 października – 3 listopada: Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach.
- 7 października – 6 listopada: Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń.
- 23 października – 27 listopada: Wsparcie dla pszczelarzy (interwencje w sektorze pszczelarskim).
Ochrona przed ASF
Wrzesień to ważny termin dla hodowców trzody chlewnej oraz grup producentów.
- 2 września – 1 października: Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.
- Wrzesień/Październik: Wsparcie na rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim).
Niektóre programy nie mają sztywnej daty końcowej lub podlegają pod urzędy marszałkowskie.
- Nabory ciągłe: Instrumenty finansowe na zwiększenie konkurencyjności oraz rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa.
- W gestii samorządów: Scalenia gruntów, programy LEADER, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz projekty typu "Smart Village".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję