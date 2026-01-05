Marzec to kluczowy miesiąc dla każdego właściciela gruntów rolnych. Od połowy miesiąca rusza główna kampania wnioskowa, która obejmuje większość płatności obszarowych.

  • 15 marca – 15 maja: Nabór na płatności bezpośrednie, ekoschematy, ONW oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne.
  • Luty i wrzesień: Rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Czerwiec. Czas dla młodych rolników i inwestycje leśne

Początek lata to tradycyjnie czas na wsparcie dla osób rozpoczynających działalność rolniczą oraz na zadania związane z zalesianiem.

Reklama
  • 1 czerwca – 31 lipca: Przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników.
  • 1 czerwca – 31 lipca: Nabór na inwestycje leśne.
  • 18 czerwca – 27 lipca: Interwencje w sektorze owoców i warzyw.

Październik 2026 roku zdominują tematy związane z nowoczesną energią i opieką nad inwentarzem. To wtedy ARiMR rozda środki na modernizację budynków gospodarczych.

  • 5 października – 3 listopada: Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach.
  • 7 października – 6 listopada: Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń.
  • 23 października – 27 listopada: Wsparcie dla pszczelarzy (interwencje w sektorze pszczelarskim).
Martwy dzik z ASF znaleziony pod Piotrkowem. Najpewniej został podrzucony
Martwy dzik z ASF znaleziony pod Piotrkowem. Najpewniej został podrzucony

Zobacz również

Ochrona przed ASF

Wrzesień to ważny termin dla hodowców trzody chlewnej oraz grup producentów.

  • 2 września – 1 października: Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.
  • Wrzesień/Październik: Wsparcie na rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim).

Niektóre programy nie mają sztywnej daty końcowej lub podlegają pod urzędy marszałkowskie.

  • Nabory ciągłe: Instrumenty finansowe na zwiększenie konkurencyjności oraz rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa.
  • W gestii samorządów: Scalenia gruntów, programy LEADER, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz projekty typu "Smart Village".