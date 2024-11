W okresie od listopada do lutego przyszłego roku emeryci będą otrzymywać świadczenia w dotychczasowej wysokości. Zmian w wysokości emerytur należy spodziewać się dopiero od marca, kiedy to przeprowadzona zostanie kolejna waloryzacja.

Waloryzacja emerytur 2025

Waloryzacja emerytur to coroczny proces podwyższania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych. Jej celem jest dostosowanie wartości tych świadczeń do zmian w poziomie cen i płac, czyli mówiąc prościej – ochrona siły nabywczej emerytów i rencistów przed inflacją.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku przyniesie mniej korzystne efekty niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wzrostu świadczeń wynosi 5,52 proc., co stanowi znaczący spadek w porównaniu z 14,8 proc. z 2023 roku i 12,12 proc. z 2024 roku. Taki stan rzeczy jest bezpośrednim skutkiem obniżającej się inflacji. Z kolei rząd zapowiedział, że emerytury i renty w 2025 roku wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura zwiększy się do 1914,53 zł brutto. Obecnie najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto.

Trzynasta emerytura w 2025 roku

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, które co roku otrzymują emeryci i renciści w Polsce. Jest to forma wsparcia finansowego, szczególnie przydatna w okresie świątecznym lub na inne wydatki. W przypadku potwierdzenia powyższych danych najniższa emerytura od początku marca 2025 roku wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1879,27 zł brutto. Identyczną kwotę stanowiłaby trzynasta emerytura w przyszłym roku. Należy jednak pamiętać, że nie każdy emeryt lub rencista otrzyma pełną kwotę trzynastej emerytury. Osoby, których łączna emerytura wraz z trzynastką przekroczy 2500 złotych, będą zobowiązane do odprowadzenia składki zdrowotnej oraz zaliczki podatkowej.

Podwójna emerytura w marcu 2025 roku

W marcu 2025 roku ZUS wypłaci trzynastą emeryturę wszystkim uprawnionym osobom. Jej wysokość będzie równa najniższej emeryturze. Jednak kwota netto, którą emeryt otrzyma na swoje konto, będzie niższa niż kwota brutto. Różnica wynika z konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej. Szczególnie dotknięte będą osoby, których łączne dochody z emerytury i trzynastki przekroczą 2500 złotych, ponieważ dla nich obowiązują wyższe stawki tych opłat.

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które przysługuje każdemu emerytowi i renciście, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury. Jest to świadczenie gwarantowane ustawą i wypłacane automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Pierwsza trzynastka trafiła do emerytów w 2019 roku.