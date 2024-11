Od początku 2024 roku emeryci, którzy pełnili służbę ratowniczą, otrzymują comiesięczne świadczenie w wysokości 258 złotych, co przekłada się na roczne dodatkowe dochody wynoszące 3096 złotych. Wprowadzony pod koniec 2021 roku dodatek ratowniczy ma charakter dożywotni.

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze jest formą dodatkowego wynagrodzenia przeznaczoną wyłącznie dla emerytów, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety) zawodowo pełnili służbę w ratownictwie górskim lub ochotniczej straży pożarnej. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego świadczenia jest posiadanie potwierdzonego doświadczenia w bezpośrednim uczestnictwie w akcjach ratowniczych. Minimalny wiek emerytalny uprawniający do złożenia wniosku wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie ratownicze?

W celu potwierdzenia uczestnictwa w działaniach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, które zostanie podpisane przez minimum trzech świadków. Jeden ze świadków musi posiadać potwierdzone doświadczenie zawodowe lub pełnić funkcję publiczną w okresie, w którym wnioskodawca uczestniczył w akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze - ile wynosi? Jaka to kwota?

Z dniem 1 marca 2024 roku strażacy ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) zostali uprawnieni do otrzymywania miesięcznego świadczenia ratowniczego w wysokości 258 złotych, co przekłada się na roczne świadczenie wynoszące 3096 złotych. Wysokość tego świadczenia, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, podlega corocznej waloryzacji, której wysokość jest ustalana na podstawie odrębnych przepisów regulujących kwestię waloryzacji emerytur i rent. Głównym celem waloryzacji świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP jest utrzymanie jego realnej wartości poprzez dostosowanie wysokości świadczenia do zmian sytuacji ekonomicznej, w szczególności do tempa inflacji.

Wniosek o świadczenie ratownicze

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca zamieszkania emeryta. Wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Środki finansowe są przekazywane na indywidualne konto bankowe beneficjenta do 15. dnia każdego miesiąca. Świadczenie to ma charakter stały i przysługuje dożywotnio, niezależnie od wysokości innych świadczeń emerytalnych.

