Zgodnie z danymi ZUS, liczba osób pobierających emeryturę w Polsce osiągnęła w pierwszym półroczu 2024 roku poziom około 6,3 miliona. W tym okresie do grona beneficjentów dołączyło 145 tysięcy nowych świadczeniobiorców.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Czym jest emerytura górnicza?

Reklama

Emerytura górnicza to szczególny rodzaj świadczenia emerytalnego, który przysługuje osobom, które przez wiele lat pracowały w trudnych warunkach pod ziemią. Ze względu na specyfikę pracy górniczej, prawo polskie przewiduje szereg ułatwień i preferencji dla osób uprawnionych do tego świadczenia.

Emerytury górników

Średnia emerytura w Polsce osiągnęła poziom 3779,98 zł brutto, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Analiza danych wskazuje na znaczne zróżnicowanie wysokości świadczeń emerytalnych w zależności od rodzaju wykonywanej wcześniej pracy. Analiza danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie wskazuje, że to górnicy otrzymują najwyższe świadczenia emerytalne. Średnia emerytura w tej grupie zawodowej jest blisko dwukrotnie wyższa od średniej krajowej, osiągając poziom 6997,21 zł.

Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę górniczą?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca miesięcznie 183 tysiące emerytur górniczych. Aby skorzystać z tego świadczenia, górnicy muszą spełnić dwa podstawowe warunki: ukończyć 55 lat życia (o 10 lat wcześniej niż obowiązujący powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn) oraz posiadać co najmniej 25 lat stażu pracy górniczej (20 lat dla kobiet). Ponadto wymagane jest minimum 5 lat pracy pod ziemią w pełnym wymiarze czasu.

Profesor Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej, uznany specjalista w dziedzinie ubezpieczeń, wskazuje, że wysokość emerytur górniczych jest ustalana na podstawie korzystniejszych, starszych przepisów. Ponadto, beneficjenci tych świadczeń to w przeważającej mierze mężczyźni o stosunkowo wysokich dochodach.

Najniższa emerytura w Polsce

Choć ustawowa emerytura minimalna w Polsce to 1780,96 zł brutto, blisko 400 tysięcy naszych rodaków nie może na nią liczyć. Aby otrzymać tę kwotę, trzeba przepracować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). W efekcie, osoby niemające wymaganego stażu pracy otrzymują minimalne emerytury, często zaledwie symboliczne kwoty, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Najbardziej jaskrawy przykład to mieszkanka Biłgoraja, która pracowała jeden dzień i otrzymuje emeryturę w wysokości zaledwie 2 groszy.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium