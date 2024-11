Świadczenia emerytalne są wypłacane zgodnie z ustalonym harmonogramem. ZUS realizuje przelewy na konta beneficjentów w ściśle określonych dniach miesiąca: 1, 5, 6, 15, 19, 20 oraz 25. W przypadku gdy dzień wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie jest przekazywane wcześniej. W listopadzie ta zasada dotyczy zarówno osób, które otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca (wypłacona najpóźniej 31 października), jak i tych, których świadczenie wypłacane jest dziesiątego (wypłacone najpóźniej 8 listopada).

Wypłaty emerytur w listopadzie 2024 roku

W listopadzie szczególnymi przywilejami będą cieszyć się seniorzy, których świadczenia emerytalne są wypłacane zazwyczaj dziesiątego dnia miesiąca. Ponieważ 10 listopada przypada w niedzielę, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje wypłat świadczeń w dni wolne od pracy, emerytury i renty za ten miesiąc zostaną przesłane wcześniej.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu spidersweb.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże środki finansowe na pocztę we wtorek, 5 listopada. Natomiast przelewy na konta bankowe w Polsce zostaną zrealizowane dwa dni później, w czwartek, 7 listopada. Środki na rachunki bankowe za granicą zostaną przelane w środę, 6 listopada.

Zmiany w emeryturach w 2025 roku

W najbliższej przyszłości emeryci mogą spodziewać się podwyżki swoich świadczeń. Jest to wynik planowanej waloryzacji, której wysokość, zgodnie z projektem budżetu, ma wynieść 5,52 proc. Mimo planowanej waloryzacji emerytur o 5,52 proc. nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na taką samą podwyżkę. Jak wyjaśnił Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny, dla osób, których świadczenie po waloryzacji przekroczy 2500 złotych brutto, konieczne będzie odprowadzenie podatku dochodowego. Osoby otrzymujące niższe emerytury będą zobowiązane jedynie do opłacenia składki zdrowotnej.

W związku z planowaną waloryzacją o 5,52 proc. podatkiem objęci zostaną emeryci, których obecne świadczenie wynosi co najmniej 2374 zł. Po podwyżce ich emerytury przekroczą próg 2500 zł, co skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego. Należy podkreślić, że przedstawione dane są jedynie szacunkami opartymi na prognozowanej wysokości waloryzacji. Ostateczna kwota podwyżki emerytur zostanie ustalona w przyszłym roku, po uwzględnieniu rzeczywistej średniorocznej inflacji oraz dynamiki wzrostu wynagrodzeń.

Ile wynosi najniższa emerytura w 2024 roku?

Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Osoby uprawnione do najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej lub renty rodzinnej również otrzymają tę kwotę. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi co najmniej 1335,72 zł. Wyjątkiem są osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wypadku lub choroby zawodowej oraz renciści rodzinni po osobach, które poniosły śmierć wskutek wypadku przy pracy – dla nich najniższa renta wynosi 2137,15 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po wypadku lub chorobie zawodowej wynosi 1602,86 zł.

