Od 1 lipca 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę tzw. renty wdowiej. Nowe świadczenie, skierowane do wdów i wdowców, cieszy się ogromnym zainteresowaniem – dotychczas złożono już ponad 1 milion wniosków. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że większość dokumentów złożyły kobiety. Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, apeluje do mężczyzn: „Panowie, to świadczenie jest również dla was!”.

Renta wdowia od 2025 roku: Co to za nowe świadczenie?

Renta wdowia to forma wsparcia finansowego skierowana do osób, które straciły małżonka i mają prawo do dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych: własnego (np. emerytury) oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Obecnie system nie pozwala na łączenie tych dwóch świadczeń – osoba uprawniona musi wybrać jedno, najczęściej wyższe.

Zmiana, która weszła w życie od 1 stycznia 2025 r., daje uprawnionym możliwość łączenia obu świadczeń w ograniczonej formie. Wdowa lub wdowiec będzie mógł zdecydować, czy chce otrzymywać 100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia, czy odwrotnie – 100% świadczenia własnego i 15% renty rodzinnej.

Ważne Warto dodać, że od 1 stycznia 2027 r. renta wdowia wzrośnie – drugie świadczenie będzie wynosić już 25% podstawy, co znacznie poprawi sytuację finansową wielu osób starszych.

Kto ma prawo do renty wdowiej z ZUS?

Choć renta wdowia nie jest całkowicie nowym świadczeniem – technicznie to tzw. zbieg świadczeń – ZUS będzie ją przyznawać osobom spełniającym określone warunki:

Wiek: kobieta musi mieć ukończone 60 lat, mężczyzna – 65 lat. Wspólność małżeńska: W chwili śmierci małżonka para musiała pozostawać w związku małżeńskim. Prawo do świadczeń: Osoba musi mieć ustalone prawo do dwóch świadczeń – swojego (emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rolnicza, świadczenie przedemerytalne, emerytura pomostowa, itp.) oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Brak nowego małżeństwa: Prawo do renty wdowiej wygasa w dniu poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego.

Warto zaznaczyć, że świadczenie przysługuje wyłącznie z tytułu renty rodzinnej po ostatnim małżonku. A teraz zobaczmy - jak się ubiegać o rentę wdowią?

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Proces ubiegania się o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia 2025 r. Od tego dnia do 30 czerwca 2025 r. osoby uprawnione mogą składać odpowiedni wniosek – formularz ERWD. Jeśli zostanie on złożony w tym terminie, świadczenie będzie przysługiwać od 1 lipca 2025 r.

Jeśli ktoś złoży wniosek po 1 lipca – np. 10 lipca 2025 – renta wdowia zostanie przyznana od miesiąca złożenia wniosku, czyli od lipca, ale już bez gwarancji otrzymania pełnej zaległości za cały miesiąc w przypadku opóźnień w dostarczeniu dokumentów.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

Osobiście – w dowolnej placówce ZUS. Elektronicznie – przez portal PUE ZUS lub eZUS. Zdalnie – w ramach e-wizyty lub wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną.

Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w systemie eZUS, mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą je założyć. Kontakt z ZUS możliwy jest również przez infolinię (22 560 16 00) lub adres e-mail: cot@zus.pl.

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk apeluje do mężczyzn: To świadczenie także dla was!

W rozmowie na antenie RMF FM, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że ponad 90% wniosków o rentę wdowią złożyły kobiety. To efekt nie tylko demografii, ale także większej aktywności kobiet w sprawach związanych z emeryturami i rentami.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wystosowała jednak jasny apel do mężczyzn:

„Mam ważny apel. Szanowni panowie, wdowcy, także wam przysługuje to świadczenie. Zachęcam do zainteresowania się tematem i wizyty w ZUS.”

Według ministerstwa, wielu mężczyzn po śmierci żony nie ubiega się o świadczenia, ponieważ błędnie zakłada, że nie są im należne, albo nie wiedzą, że przysługuje im renta rodzinna. Warto więc sprawdzić swoją sytuację i skonsultować się z ZUS.

Ile można zyskać? Przykładowe wyliczenia

Kwota świadczenia będzie zależeć od wysokości dwóch świadczeń, do których dana osoba ma prawo. Przykład:

wdowiec otrzymuje własną emeryturę w wysokości 3000 zł,

renta rodzinna po żonie wynosi 2400 zł.

Możliwe warianty:

100% renty rodzinnej (2400 zł) + 15% emerytury (450 zł) = 2850 zł ,

, 100% emerytury (3000 zł) + 15% renty rodzinnej (360 zł) = 3360 zł.

Od 2027 r. dodatek wzrośnie do 25%, więc wtedy:

100% emerytury (3000 zł) + 25% renty rodzinnej (600 zł) = 3600 zł.

UWAGA: Łączna wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (od marca 2025 to 5636,73 zł brutto). W przypadku przekroczenia tego limitu – świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Do limitu wlicza się również świadczenia zagraniczne oraz inne wypłaty wynikające z ustaw lub przepisów szczególnych.

Renta wdowia to ważny krok ku równości i stabilności

Wprowadzenie renty wdowiej to długo oczekiwana zmiana w systemie ubezpieczeń społecznych. Do tej pory wiele wdów i wdowców było zmuszonych wybierać między dwoma świadczeniami, co często skutkowało realną stratą finansową. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa ekonomicznego osobom starszym, które i tak przeżywają trudny okres po stracie bliskiej osoby.

To także krok w stronę równości – świadczenie jest dostępne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Dlatego tak istotne są działania informacyjne, jakie prowadzi ministerstwo.

Kto nie musi składać wielu dokumentów?

Osoby, które już pobierają rentę rodzinną oraz mają przyznane własne świadczenie (np. emeryturę), nie muszą dostarczać dodatkowych dokumentów do ZUS. Wystarczy złożenie samego formularza ERWD – resztę danych Zakład ma już w swoim systemie.

Dzięki temu cały proces będzie prostszy i mniej czasochłonny, zwłaszcza dla osób starszych, które nie zawsze radzą sobie z dokumentacją urzędową.

Nie zwlekaj z wnioskiem o nowe świadczenie!

Wprowadzenie renty wdowiej to realna pomoc finansowa dla setek tysięcy Polaków. Aby jednak móc z niej skorzystać, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków oraz terminowe złożenie wniosku.

Najważniejsze daty:

1 stycznia – 30 czerwca 2025: składanie wniosków dla osób chcących otrzymać świadczenie od 1 lipca.

składanie wniosków dla osób chcących otrzymać świadczenie od 1 lipca. 1 lipca 2025: początek wypłat renty wdowiej.

początek wypłat renty wdowiej. 31 lipca 2025: ostateczny termin złożenia wniosku, jeśli świadczenie ma być wypłacone od lipca.

ostateczny termin złożenia wniosku, jeśli świadczenie ma być wypłacone od lipca. 1 stycznia 2027: wzrost drugiego świadczenia z 15% do 25%.

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i spełniasz warunki, nie czekaj. Skontaktuj się z ZUS i sprawdź, ile możesz zyskać.