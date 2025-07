Koszty leków to dla wielu seniorów spore obciążenie. Program darmowych leków dla osób po 65. roku życia to realne wsparcie, które ma na celu poprawę dostępności do opieki zdrowotnej i komfortu życia starszych Polaków.

Darmowe leki dla seniorów 65+: o co chodzi z listą "S"?

Lista "S" to specjalny wykaz leków, które są bezpłatne dla osób, które ukończyły 65. rok życia. W praktyce oznacza to, że jeśli jesteś w tym wieku i lekarz przepisze Ci lek znajdujący się na tej liście, nie zapłacisz za niego ani grosza w aptece. To rządowy program, który sukcesywnie rozszerza listę dostępnych medykamentów.

Pamiętaj! Bezpłatne leki przysługują wyłącznie po okazaniu recepty wystawionej przez lekarza (rodzinnego, specjalistę) lub pielęgniarkę, posiadającą uprawnienia do wypisywania recept, która oznaczy receptę symbolem "S". Nie wszystkie leki z apteki są darmowe, a jedynie te, które znajdują się na wspomnianej liście.

Jakie leki są na liście "S" i kto może je przepisać?

Na liście "S" znajdują się głównie leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych i schorzeń typowych dla osób starszych. Są to m.in. leki na:

• nadciśnienie tętnicze i choroby serca: m.in. leki na obniżenie ciśnienia, przeciwzakrzepowe,

• cukrzycę: leki obniżające poziom glukozy we krwi, insuliny,

• choroby tarczycy: leki hormonalne,

• choroby układu oddechowego: np. astma, POChP,

• choroby neurologiczne: np. choroba Parkinsona,

• osteoporozę,

• niektóre leki przeciwbólowe.

Leki z listy "S" mogą przepisać lekarze rodzinni (POZ), lekarze specjaliści oraz pielęgniarki posiadające uprawnienia do wystawiania recept. Kluczowe jest, aby lekarz lub pielęgniarka, wystawiając receptę, umieścił na niej adnotację "S". Bez tego oznaczenia farmaceuta nie będzie mógł wydać leku bezpłatnie.

Darmowe leki 65+: jak sprawdzić, czy Twój lek jest bezpłatny?

Zanim udasz się do apteki, możesz sprawdzić, czy leki, które przyjmujesz, znajdują się na liście "S". Możesz to zrobić na kilka sposobów:

1. Zapytaj swojego lekarza rodzinnego. To najprostszy sposób. Lekarz będzie wiedział, czy dany lek jest na liście i czy możesz go otrzymać bezpłatnie;

2. Sprawdź w aptece. Farmaceuta ma dostęp do aktualnego wykazu i może sprawdzić dla Ciebie dany lek;

3. Sprawdź online. Lista "S" jest publikowana w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w Dzienniku Urzędowym. Możesz szukać informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia lub na portalach zajmujących się refundacją leków.

Co jeszcze warto wiedzieć o darmowych lekach dla seniora?

• Wiek jest kluczowy. Prawo do bezpłatnych leków nabywasz w dniu ukończenia 65. roku życia;

• Bez kryterium dochodowego. Darmowe leki przysługują każdemu seniorowi po 65. roku życia, niezależnie od wysokości jego dochodów czy emerytury;

• Lista jest aktualizowana. Wykaz leków objętych programem jest regularnie aktualizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Warto być na bieżąco z tymi zmianami;

• Recepta z oznaczeniem "S". To absolutnie niezbędne! Upewnij się, że Twój lekarz umieścił ten symbol na recepcie.

Program "Leki S" to realna pomoc dla seniorów w Polsce. Skorzystaj z tego uprawnienia i zadbaj o swoje zdrowie, nie obciążając przy tym nadmiernie domowego budżetu!