Emerytura honorowa to specjalne świadczenie przyznawane osobom, które osiągnęły wyjątkowo zaawansowany wiek. Jest to forma uznania dla najstarszych obywateli. Świadczenie to nie zastępuje regularnej emerytury, lecz stanowi dodatek finansowy wypłacany przez państwo.

Emerytura honorowa regulowana jest przez ustawę z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz. U. 2024 poz. 1674) oraz ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118).

Komu przysługuje emerytura honorowa?

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu, kto ma polskie obywatelstwo i ukończył 100 lat. Oznacza to, że osoby obchodzące setne urodziny automatycznie zyskują prawo do tego dodatku, niezależnie od tego, czy pobierają emeryturę, rentę lub inne świadczenia. Nie ma również znaczenia wcześniejsza aktywność zawodowa czy opłacanie składek – nawet seniorzy, którzy nigdy nie pracowali i nie byli objęci ubezpieczeniami społecznymi, mogą otrzymać emeryturę honorową.

Warto jednak podkreślić, że sposób przyznania świadczenia zależy od sytuacji seniora:

jeśli osoba w wieku 100 lat pobiera świadczenia wskazane w ustawie z 18 października 2024 r., np. emeryturę lub rentę, otrzymuje emeryturę honorową automatycznie, bez składania dodatkowego wniosku; stosowna decyzja jest przesyłana przez odpowiedni organ;

jeśli senior nie pobiera żadnego ze świadczeń wymienionych w ustawie, musi sam złożyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego, aby móc je otrzymać.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2025 roku?

Po waloryzacji przeprowadzonej 1 marca 2025 r. wysokość emerytury honorowej wzrosła do 6589,67 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to podlega corocznym podwyżkom, dlatego jego wartość ulegnie zmianom w kolejnych latach. Dla porównania, do końca lutego 2025 r. seniorzy otrzymywali 6246,13 zł brutto miesięcznie, czyli o 343,54 zł mniej niż obecnie.

Emerytura honorowa – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Rada Ministrów zaakceptowała propozycję podwyższenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 r., opierając go na 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 r. Jeśli rozwiązanie to zostanie potwierdzone w rozporządzeniu – mimo że 11 lipca 2025 r. podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego nie udało się osiągnąć pełnej zgody – od 1 marca 2026 r. wzrosną wszystkie świadczenia podlegające waloryzacji, w tym również emerytura honorowa.

Według obecnych prognoz podwyżka ma wynieść minimum 4,9%, co oznaczałoby zwiększenie emerytury honorowej o blisko 323 zł do kwoty 6912,56 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero po publikacji pełnych danych statystycznych. Kluczowe będą dwa komunikaty Prezesa GUS: o średniorocznej inflacji za 2025 r. oraz o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z 2024 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, GUS ma obowiązek ogłosić dane o inflacji do końca stycznia 2026 r., a informacje o wzroście wynagrodzeń – do 10 lutego 2026 r. Dopiero wtedy poznamy finalny wskaźnik, który przesądzi o skali przyszłorocznych podwyżek świadczeń.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe wypłacane jest przez ZUS albo KRUS – zależnie od tego, w którym systemie ubezpieczeń emerytalnych znajduje się senior. Jeśli osoba uprawniona nigdy nie pobierała emerytury ani renty, obowiązek jego wypłaty przejmuje ZUS. Pieniądze trafiają do seniora zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, zazwyczaj tego samego dnia, w którym otrzymuje on swoje podstawowe świadczenie.

