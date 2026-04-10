Dziennik Gazeta Prawana logo

Tak wyliczysz w 5 minut przyszłą emeryturę z ZUS. Dla wielu to będzie zimny prysznic

Jakub Laskowski
dzisiaj, 10:55
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Obliczenie przyszłej emerytury jeszcze kilka lat temu wydawało się skomplikowane i wymagało specjalistycznej wiedzy. Dziś cały proces można przeprowadzić w zaledwie 5 minut, i to bez wychodzenia z domu. Wszystko dzięki platformie PUE ZUS, która udostępnia kalkulator emerytur, który pozwala na w miarę dokładne oszacowanie świadczenia. Dla wielu osób wynik takiej symulacji może być jak zimny prysznic.

Jak obliczyć przyszłą emeryturę z ZUS? Z pomocą przychodzi specjalny wzór

Podstawą wyliczenia przyszłej emerytury jest wzór stosowany w nowym systemie ZUS. Wysokość emerytury stanowi wynik podzielenia sumy zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz wszystkich składek zgromadzonych na koncie przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach.

E = K + S / D

Legenda oznaczeń:

  • E – kwota miesięcznej emerytury;
  • K – zwaloryzowany kapitał początkowy (dla pracujących przed 1999 rokiem);
  • S – suma zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie i subkoncie w ZUS;

O ile sama konstrukcja wzoru jest intuicyjna, o tyle jego poszczególne elementy zależą od wielu zmiennych, takich jak przebieg kariery zawodowej, wysokość zarobków czy częstotliwość waloryzacji składek. Te czynniki sprawiają, że dwie osoby o podobnym stażu pracy mogą otrzymać zupełnie różne świadczenia.

Kalkulator emerytury PUE ZUS. Tak wyliczysz swoją emeryturę w 5 minut

Najprostszym sposobem na sprawdzenie wysokości przyszłej emerytury jest skorzystanie z kalkulatora dostępnego na platformie PUE ZUS. Użytkownik nie musi samodzielnie wpisywać informacji o składkach czy kapitale początkowym, co znacząco upraszcza cały proces i minimalizuje ryzyko błędów. System oferuje również możliwość wykonania symulacji w wariancie prognozowanym, gdzie można uwzględnić przyszłe zarobki lub zmiany w aktywności zawodowej.

Mieszkasz w Polsce i pobierasz taką emeryturę? Nadchodzą ważne zmiany
Warto jednak mieć świadomość, że takie wyliczenia mają swoje ograniczenia i mogą być mylące, jeśli potraktujemy je jako ostateczne. Kalkulator pokazuje jedynie szacunkową wartość przyszłej emerytury, czyli prognozę opartą na aktualnych danych i założeniach, które mogą się zmienić. W praktyce oznacza to, że prezentowana kwota nie jest gwarantowanym świadczeniem, a jedynie orientacyjnym wyliczeniem, które nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń.

Średnie dalsze trwanie życia a emerytura z ZUS. Ten wskaźnik może ją obniżyć

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na wysokość świadczenia jest średnie dalsze trwanie życia publikowane co roku przez GUS. Wartość określa liczbę miesięcy, przez które statystycznie będzie wypłacana emerytura, a tym samym bezpośrednio wpływa na wysokość miesięcznej kwoty. Im wyższy wskaźnik, tym niższe świadczenie, ponieważ zgromadzony kapitał musi zostać rozłożony na dłuższy okres.

Jak zwiększyć emeryturę z ZUS? Jest jeden sposób. Robi tak 10 proc. Polaków

Analizy i symulacje dostępne w kalkulatorze ZUS jasno pokazują, że moment przejścia na emeryturę ma ogromne znaczenie dla wysokości świadczenia. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza nie tylko nowe składki zwiększające kapitał, ale także krótszy okres przewidywanego pobierania emerytury, co działa na korzyść przyszłego emeryta.

Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał już ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Obecnie około 10 proc. polskich emerytów decyduje się kontynuować aktywność zawodową, co korzystnie wpływa zarówno na ich sytuację finansową, jak i kondycję fizyczną oraz psychiczną. Jednocześnie wielu seniorów podkreśla, że mimo chęci dalszej pracy napotyka na liczne bariery. Prezes ZUS zwraca uwagę, że problem ten ma szerszy wymiar społeczno-gospodarczy.

– Jeśli nie zachowamy doświadczonych pracowników, a nie będzie nowych, bo się nie urodzili, to zrobimy sobie problem na rynku pracy. Musimy dbać o tych, którzy są, budować kulturę dłuższej pracy. To leży w interesie całego społeczeństwa, bo pracujący tworzą PKB. A dodatkowo – udokumentowano, że osoby aktywne zawodowo są zdrowsze – zaznaczył Zbigniew Derdziuk.

Przyszłe emerytury będą dramatycznie niskie. Dla wielu to będzie zimny prysznic

Z najnowszego raportu "OECD Pensions at a Glance 2025" wynika, że w ciągu najbliższych 25 lat kraje rozwinięte czeka gwałtowna zmiana struktury demograficznej. Do 2050 roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadną aż 52 osoby powyżej 65. roku życia. Dla porównania, w 2025 roku będzie to 33 osoby, a jeszcze w 2000 roku zaledwie 22. Szczególnie silny wzrost tego wskaźnika prognozowany jest m.in. w Polsce, gdzie, podobnie jak w Grecji, Włoszech, Słowacji czy Hiszpanii, zmiana przekroczy 25 pkt proc. Oznacza to rosnącą presję na system emerytalny i coraz większe wyzwania związane z jego finansowaniem.

Dodatek w wysokości 13. emerytury można dostawać co miesiąc. Jakie warunki trzeba spełnić?
Z punktu widzenia przyszłych emerytów szczególnie istotna jest tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia. W Polsce, jak wynika z danych OECD, będzie ona należała do najniższych wśród krajów rozwiniętych. Osoby zarabiające średnią krajową mogą liczyć na świadczenie stanowiące zaledwie około jedną czwartą wcześniejszych dochodów. W praktyce oznacza to znaczący spadek poziomu życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Szacunki pokazują skalę problemu. Przy przeciętnym wynagrodzeniu na poziomie około 8865 zł brutto przyszły emeryt mógłby otrzymywać świadczenie w wysokości około 2500 zł brutto. W przypadku kobiet kwota ta może być jeszcze niższa. Co istotne, relatywnie najmniej odczuwalny spadek dochodów dotyczy osób o niższych zarobkach, natomiast im wyższe wynagrodzenie w trakcie kariery, tym większa luka po przejściu na emeryturę.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturaZUSPUE ZUSkalkulator
Powiązane
Nowe zasady L4 od poniedziałku 13 kwietnia 2026. ZUS zaostrza kontrole
Niektórzy seniorzy w kwietniu 2026 r. otrzymają przelew z ZUS dwukrotnie
Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej zostanie zwiększony z 15 do 25 proc.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak wyliczysz w 5 minut przyszłą emeryturę z ZUS. Dla wielu to będzie zimny prysznic »
Zobacz
|
Polacy uwielbiają jego książki. Po 10 latach wraca z nową powieścią
Barbara Nowacka, Nowacka, MEN
MEN chce zadaniowego czasu pracy nauczycieli? "Nawet 14 godzin dziennie"
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Policja prawo jazdy egzamin kierowca
Oto nowy egzamin na prawo jazdy. Zdasz? 6 na 10 to wynik pozytywny
Quiz dla umysłowych herosów. Sprawdź swój poziom wiedzy ogólnej. Tylko intelektualni mistrzowie trafią 10/10
PRL
QUIZ. 25 pytań o życiu w czasach PRL. Na ostatnim jak nic się wyłożysz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj