Tak wyliczysz w 5 minut przyszłą emeryturę z ZUS. Dla wielu to będzie zimny prysznic

Jak obliczyć przyszłą emeryturę z ZUS? Z pomocą przychodzi specjalny wzór

Podstawą wyliczenia przyszłej emerytury jest wzór stosowany w nowym systemie ZUS. Wysokość emerytury stanowi wynik podzielenia sumy zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz wszystkich składek zgromadzonych na koncie przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach.

E = K + S / D

Legenda oznaczeń:

E – kwota miesięcznej emerytury;

K – zwaloryzowany kapitał początkowy (dla pracujących przed 1999 rokiem);

S – suma zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie i subkoncie w ZUS;

O ile sama konstrukcja wzoru jest intuicyjna, o tyle jego poszczególne elementy zależą od wielu zmiennych, takich jak przebieg kariery zawodowej, wysokość zarobków czy częstotliwość waloryzacji składek. Te czynniki sprawiają, że dwie osoby o podobnym stażu pracy mogą otrzymać zupełnie różne świadczenia.

Kalkulator emerytury PUE ZUS. Tak wyliczysz swoją emeryturę w 5 minut

Najprostszym sposobem na sprawdzenie wysokości przyszłej emerytury jest skorzystanie z kalkulatora dostępnego na platformie PUE ZUS. Użytkownik nie musi samodzielnie wpisywać informacji o składkach czy kapitale początkowym, co znacząco upraszcza cały proces i minimalizuje ryzyko błędów. System oferuje również możliwość wykonania symulacji w wariancie prognozowanym, gdzie można uwzględnić przyszłe zarobki lub zmiany w aktywności zawodowej.

Warto jednak mieć świadomość, że takie wyliczenia mają swoje ograniczenia i mogą być mylące, jeśli potraktujemy je jako ostateczne. Kalkulator pokazuje jedynie szacunkową wartość przyszłej emerytury, czyli prognozę opartą na aktualnych danych i założeniach, które mogą się zmienić. W praktyce oznacza to, że prezentowana kwota nie jest gwarantowanym świadczeniem, a jedynie orientacyjnym wyliczeniem, które nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń.

Średnie dalsze trwanie życia a emerytura z ZUS. Ten wskaźnik może ją obniżyć

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na wysokość świadczenia jest średnie dalsze trwanie życia publikowane co roku przez GUS. Wartość określa liczbę miesięcy, przez które statystycznie będzie wypłacana emerytura, a tym samym bezpośrednio wpływa na wysokość miesięcznej kwoty. Im wyższy wskaźnik, tym niższe świadczenie, ponieważ zgromadzony kapitał musi zostać rozłożony na dłuższy okres.

Jak zwiększyć emeryturę z ZUS? Jest jeden sposób. Robi tak 10 proc. Polaków

Analizy i symulacje dostępne w kalkulatorze ZUS jasno pokazują, że moment przejścia na emeryturę ma ogromne znaczenie dla wysokości świadczenia. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza nie tylko nowe składki zwiększające kapitał, ale także krótszy okres przewidywanego pobierania emerytury, co działa na korzyść przyszłego emeryta.

Obecnie około 10 proc. polskich emerytów decyduje się kontynuować aktywność zawodową, co korzystnie wpływa zarówno na ich sytuację finansową, jak i kondycję fizyczną oraz psychiczną. Jednocześnie wielu seniorów podkreśla, że mimo chęci dalszej pracy napotyka na liczne bariery. Prezes ZUS zwraca uwagę, że problem ten ma szerszy wymiar społeczno-gospodarczy.

– Jeśli nie zachowamy doświadczonych pracowników, a nie będzie nowych, bo się nie urodzili, to zrobimy sobie problem na rynku pracy. Musimy dbać o tych, którzy są, budować kulturę dłuższej pracy. To leży w interesie całego społeczeństwa, bo pracujący tworzą PKB. A dodatkowo – udokumentowano, że osoby aktywne zawodowo są zdrowsze – zaznaczył Zbigniew Derdziuk.

Przyszłe emerytury będą dramatycznie niskie. Dla wielu to będzie zimny prysznic

Z najnowszego raportu "OECD Pensions at a Glance 2025" wynika, że w ciągu najbliższych 25 lat kraje rozwinięte czeka gwałtowna zmiana struktury demograficznej. Do 2050 roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadną aż 52 osoby powyżej 65. roku życia. Dla porównania, w 2025 roku będzie to 33 osoby, a jeszcze w 2000 roku zaledwie 22. Szczególnie silny wzrost tego wskaźnika prognozowany jest m.in. w Polsce, gdzie, podobnie jak w Grecji, Włoszech, Słowacji czy Hiszpanii, zmiana przekroczy 25 pkt proc. Oznacza to rosnącą presję na system emerytalny i coraz większe wyzwania związane z jego finansowaniem.

Z punktu widzenia przyszłych emerytów szczególnie istotna jest tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia. W Polsce, jak wynika z danych OECD, będzie ona należała do najniższych wśród krajów rozwiniętych. Osoby zarabiające średnią krajową mogą liczyć na świadczenie stanowiące zaledwie około jedną czwartą wcześniejszych dochodów. W praktyce oznacza to znaczący spadek poziomu życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Szacunki pokazują skalę problemu. Przy przeciętnym wynagrodzeniu na poziomie około 8865 zł brutto przyszły emeryt mógłby otrzymywać świadczenie w wysokości około 2500 zł brutto. W przypadku kobiet kwota ta może być jeszcze niższa. Co istotne, relatywnie najmniej odczuwalny spadek dochodów dotyczy osób o niższych zarobkach, natomiast im wyższe wynagrodzenie w trakcie kariery, tym większa luka po przejściu na emeryturę.