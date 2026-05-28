Tacy pracownicy są na wagę złota. Firmy się o nich zabijają

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:04
Operatorzy wózków widłowych i maszyn, kierowcy oraz spedytorzy to dziś jedne z najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w logistyce. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy problemy z rekrutacją nowych pracowników zgłaszało blisko 70 proc. firm z branży - wynika z nowego raportu.

Największe wyzwania dla firm

Z nowego raportu ManpowerGroup wynika, że największym „wyzwaniem” podczas rekrutacji, wskazywanym przez przedsiębiorstwa logistyczne pozostają rosnące koszty zatrudnienia oraz wysokie oczekiwania finansowe kandydatów. Istotnym problemem jest także niedopasowanie kompetencyjne oraz silna konkurencja o pracownika.

Prawie 70 proc. firm ma problem ze znalezieniem nowych pracowników

68 proc. badanych organizacji przyznało, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało problem ze znalezieniem nowych pracowników. Największe trudności dotyczyły zatrudnienia operatorów wózków widłowych lub maszyn – wskazało je 88 proc. firm, a także kierowców - 72 proc. i spedytorów - 51 proc. Przedsiębiorcy wymienili też trudności w obsadzaniu stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych - 48 proc., zajmujących się obsługą klientów - 44 proc. oraz specjalistów IT - 42 proc.

Rosnące koszty zatrudnienia i oczekiwania finansowe

Rosnące koszty zatrudnienia stanowiły barierę dla 60 proc. respondentów. Przy tym zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów wskazało 53 proc. Problemem był też brak odpowiednich kwalifikacji. Niedostateczne kompetencje miękkie kandydatów wskazało 45 proc. badanych firm, a kompetencji twardych - 43 proc.

Firmy zabijają się o pracowników

Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na dużą konkurencję o pracownika (43 proc.) oraz trudności w pozyskiwaniu osób gotowych do pracy zmianowej - również 43 proc. 32 proc. organizacji wskazało też, że na rynku po prostu brakuje dostępnych kandydatów.

Jak firmy radzą sobie z brakiem pracowników?

Aby pozyskać potrzebne kompetencje, organizacje najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników. 44 proc. wskazało na szkolenia, a 39 proc. na reskilling, czyli przygotowanie zatrudnionych do nowych ról. 28 proc. firm stawia też na cyfryzację i automatyzację procesów. 26 proc. stara się pozyskać pracowników spośród już zatrudnionych w branży 25 proc. podnosi wynagrodzenia, 24 proc. poszerza ofertę świadczeń pozapłacowych.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2026 roku i objęło 239 wywiadów z przedstawicielami firm z branży logistycznej.

Źródło PAP
