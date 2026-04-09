Druga wypłata emerytur w kwietniu. Przelew z ZUS pojawi się pod koniec miesiąca

Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
dzisiaj, 09:11
Niektórzy seniorzy w kwietniu 2026 r. otrzymają przelew z ZUS dwukrotnie
Niektórzy seniorzy w kwietniu 2026 r. otrzymają przelew z ZUS dwukrotnie/Shutterstock
W kwietniu 2026 roku część emerytów może być zaskoczona. Dostaną nie jeden, a dwa przelewy w ramach świadczenia emerytalnego. Wyjaśniamy, z czego wynika ta zmiana w terminach wypłat oraz kogo dotyczy.

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz praktyką stosowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalne są wypłacane w terminie określonym w decyzji ZUS. Data ta przypada zawsze na jeden z siedmiu stałych dni miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. albo 25. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenia emerytalno-rentowe, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty przypada na sobotę, niedzielę bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje świadczenie wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Wynika to zarówno z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z przyjętej praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być wypłacane na dwa sposoby: przelewem na wskazane konto bankowe lub za pośrednictwem operatora doręczającego, np. poczty. W przypadku przelewów bankowych dyspozycja realizacji jest wydawana najpóźniej dzień roboczy przed planowaną datą wypłaty. Natomiast przy doręczeniach pocztowych środki trafiają do operatora z większym wyprzedzeniem – zwykle około trzech dni roboczych wcześniej.

W przypadku przekazów zagranicznych za dzień wypłaty uznaje się moment przekazania środków do banku lub innej instytucji pośredniczącej w realizacji płatności.

Seniorzy mają czas do 24 kwietnia. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 24 kwietnia. Za karę mniejsza emerytura

Świadczenia emerytalno-rentowe - nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku część emerytów i rencistów otrzyma świadczenia z ZUS wcześniej niż zazwyczaj, co wynika z układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat na ten miesiąc wygląda następująco:

  • 1 kwietnia (środa),
  • 3 kwietnia (piątek) – tego dnia trafią do świadczeniobiorców wypłaty zaplanowane pierwotnie na 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny),
  • 10 kwietnia (piątek),
  • 15 kwietnia (środa),
  • 20 kwietnia (poniedziałek),
  • 24 kwietnia (piątek) – w tym terminie wypłacone zostaną świadczenia przypadające na 25 kwietnia (sobota).

Oznacza to, że osoby otrzymujące pieniądze 6. i 25. dnia miesiąca dostaną je w kwietniu wcześniej niż zwykle. To jednak nie jedyna niespodzianka.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w kwietniu świadczenie dwukrotnie

Na terminarz wypłat emerytur i rent w kwietniu 2026 roku wpływa także to, że 1 maja (piątek) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym osoby, których standardowy termin otrzymania świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca, dostaną majowe środki wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia. W efekcie w kwietniu 2026 roku na ich konta mogą trafić dwa przelewy z ZUS.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w kwietniu 2026 r.?

W kwietniu 2026 roku minimalna emerytura i renta gwarantowana wynosi 1978,49 zł brutto. Wysokość ta została wskazana w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r., który obejmuje także inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, a także limity zmniejszeń oraz kwoty wolne od potrąceń i egzekucji. Podana stawka obowiązuje od 1 marca 2026 roku i – zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji – ulegnie podwyższeniu od 1 marca 2027 roku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118)
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. 2026 poz. 220)
Powiązane
Dodatek w wysokości 13. emerytury można dostawać co miesiąc. Jakie warunki trzeba spełnić?
Dodatek w wysokości 13. emerytury można dostawać co miesiąc. Jakie warunki trzeba spełnić?
Wielu seniorów nie wie, że przysługuje im zniżka na paliwo
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Możesz być zwolniony z opłacania abonamentu RTV
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Policja kontroluje kierowcę
Od 4 kwietnia zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma 185 KM. Gwarancja na 1 milion km
Hungarian Prime Minister Viktor Orban inspects military protection of the TurkStream
Węgry włączą się do wojny? Sondaż pokazał, co sądzą o bajaniach Orbana
Tankowanie paliwa do samochodu
Ulga na paliwo dla seniorów w 2026. Wielu nie wie, że wystarczy spełnić ten warunek
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Żyję, mając świadomość, że..."
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra Raval ceną rozjechała konkurencję. Ma 211 KM i bagażnik większy niż Golf
