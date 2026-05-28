Tradycyjnie wraz z początkiem lutego rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Świadczenie 800 plus jest przyznawane na roczny okres rozliczeniowy: od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat i dostać pieniądze już w czerwcu, wniosek najlepiej złożyć do 30 kwietnia.

Część rodziców zapomina o złożeniu wniosku w terminie, skutkuje to przerwą w wypłatach. Już w przyszłym roku coroczne składanie wniosków najpewniej przejdzie do historii.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus? Po 30 czerwca pieniądze przepadną

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, żeby pieniądze nie przepadły? Kiedy ZUS wyśle przelewy z wyrównaniem, a kiedy pieniądze przepadną? Pierwszy ważny termin to 30 kwietnia. Złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat. To oznacza, że świadczenie wychowawcze pojawi się na koncie najpóźniej do końca czerwca.

Kolejny ważny termin to 30 czerwca. 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy (który trwa do 31 maja następnego roku), złożenie wniosku o 800 plus w maju lub w czerwcu (aż do końca miesiąca) gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego z niewielkim opóźnieniem. To oznacza, że wysłanie wniosku o 800 plus do końca czerwca wcale nie sprawi, że pieniądze przepadną.

Jednak złożenie wniosku po terminie, a więc w lipcu lub później poskutkuje przerwą w wypłatach. Pieniądze nie zostaną wypłacone z wyrównaniem, 800 plus zostanie przyznane od miesiąca, w który został złożony wniosek.

Przykład Złożenie wniosku do ZUS w lipcu oznacza utratę 800 zł na dziecko, złożenie wniosku w sierpniu: utratę 1600 zł na dziecko itd.

Koniec wniosków o 800 plus. Zmiany w 2027 roku

Takie rozwiązanie od dawna proponował Rafał Brzoska i kierowany przez niego zespół deregulacyjny. Pomysł zakładał automatyczne przedłużanie prawa do świadczenia, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Rodzice mieliby składać wniosek tylko raz, a ZUS sam odnawiałby wypłaty na kolejne okresy.

Już wiadomo, że resort rodziny pracuje nad uproszczeniem systemu, by rodzice nie musieli już co roku ponownie składać dokumentów. Sama procedura nie jest skomplikowana: wnioski o 800 plus przyjmowane są wyłącznie elektronicznie, jednak uciążliwością jest już samo pamiętanie o terminach. W 2027 roku ma się to zmienić: nowelizacja przewiduje uproszczenie programu przez wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy.

O złożeniu wniosków o 800 plus przypomina rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. Na swojej stronie internetowej o terminie przyjmowania wniosków informuje także sama instytucja.

Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, by zrobili to jak najszybciej. Złożenie wniosku w maju i w czerwcu spowoduje, że to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem do końca sierpnia (...) Korzyści z tego płyną przede wszystkim dla klientów, bo jak wspomniałem, zdarzają się jeszcze sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają złożyć wniosek. Jeśli wnioski będą składane automatycznie nie będzie już problemu, że świadczenie przepadnie na przykład na miesiąc

- powiedział rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.

Kluczowa zmiana polega także na doprecyzowaniu przepisów dotyczących osób sprawujących tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu. Resort rodziny przewiduje, że zmiany mogłyby dotyczyć kolejnego okresu świadczeniowego obowiązującego w latach 2027 - 2028, weszłyby w życie już od 1 czerwca 2027 roku.