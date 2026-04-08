Mieszkasz w Polsce i pobierasz taką emeryturę? Nadchodzą ważne zmiany

Olga Skórko
dzisiaj, 06:00
Od stycznia 2026 roku Czechy wprowadzają istotne zmiany w ubezpieczeniach emerytalnych i chorobowych. Czeski odpowiednik ZUS zapowiada indeksację świadczeń, niemal całkowitą rezygnację z papierowej korespondencji oraz nowy system raportowania dla firm. Zmieniają się również zasady wypłat dla osób mieszkających poza granicami Republiki Czeskiej – w tym w Polsce. Poznaj nowe stawki, terminy i obowiązki, aby uniknąć wstrzymania wypłaty świadczeń.

Każdy senior pobierający czeską emeryturę otrzyma wyższe świadczenie. Indeksacja obejmuje dwa elementy:

  • Wymiar podstawowy: rośnie o 240 CZK i wynosi teraz 4900 CZK miesięcznie (jednakowa kwota dla wszystkich).
  • Wymiar procentowy: wzrasta o 2,6 proc..

Podwyżki dotyczą wszystkich emerytur przyznanych przed 1 stycznia 2026 roku. W przypadku osób pobierających tzw. emerytury częściowe (za pracę w kilku krajach), urząd wyliczy wzrost proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia w Czechach.

Koniec z papierowymi listami od urzędu

ČSSZ stawia na ekologię i nowoczesność. Urząd przestaje automatycznie wysyłać papierowe powiadomienia o podwyżkach. Dokument znajdziesz na ePortalu ČSSZ lub w swojej skrzynce danych (Datová schránka). Wersję papierową otrzymasz tylko na wyraźny wniosek. Koszt wysyłki urząd odliczy od Twojej pierwszej zindeksowanej emerytury. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1955 roku nadal będą dostawać listy papierowe za darmo.

Wypłaty za granicę. Czeki bankowe przechodzą do historii

Jeśli mieszkasz poza Czechami, musisz pilnować formalności, aby nie stracić płynności finansowej. Od 2026 roku ČSSZ nie wysyła już świadczeń czekami. Musisz podać numer konta bankowego przez ePortal. Bez danych konta urząd wstrzyma wypłatę. Poświadczenie życia:

  • Polska i UE: Musisz wysłać potwierdzony dokument dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu). Podpis może poświadczyć np. pracownik ZUS.
  • Słowacja: Poświadczenie życia nie jest już wymagane.
Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jak dostać 336 zł co miesiąc?
Rewolucja dla pracodawców. Jeden raport zamiast wielu

Firmy działające w Czechach (nawet te zatrudniające tylko jednego pracownika) muszą przygotować się na Jednolity Miesięczny Raport Pracodawcy (JMHZ). System ten zastępuje kilka oddzielnych formularzy jednym dokumentem wysyłanym do ČSSZ. Kluczowe daty i terminy:

  • 1 kwietnia 2026: Start pełnego systemu i nowych rejestrów.
  • 1–20 maja 2026: Termin składania pierwszego raportu JMHZ (za kwiecień).
  • Rejestracja pracownika: Musisz go zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy (maksymalnie 8 dni wcześniej).
  • Rejestracja pracodawcy: Musisz jej dokonać co najmniej 2 dni robocze przed zatrudnieniem pierwszej osoby.
