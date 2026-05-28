Dziennik Gazeta Prawana logo

Nie tylko portale pracy. Tak Polacy i firmy szukają pracowników

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 13:01
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Nie tylko portale pracy. Tak Polacy i firmy szukają pracowników
Nie tylko portale pracy. Tak Polacy i firmy szukają pracowników/ShutterStock
Przeglądanie ofert pracy na portalach z ogłoszeniami pozostaje najczęściej wybieranym sposobem poszukiwania zatrudnienia – wskazuje na nie 55,4 proc. Polaków - wynika z raportu „Barometr rynku pracy 2026” przygotowanego przez Gi Group Holding. Jednocześnie rośnie rola osobistych kontaktów i poleceń.

Przekazany w czwartek PAP raport pokazał, jak Polacy szukają pracy, a firmy pracowników.

Gdzie Polacy szukają pracy - portale pracy, aplikacje i media społecznościowe?

Z badania wynika, że najczęstszym sposobem poszukiwania pracy jest przeglądanie ofert na portalach ogłoszeniowych – robi to 55,4 proc. badanych, nieco mniej niż w ubiegłym roku (58,8 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się kontakty osobiste i polecenia (33,9 proc.) oraz zakładki „kariera” na stronach internetowych firm (31,1 proc.), których znaczenie wzrosło w porównaniu do 2025 roku (o 4,6 pkt procentowego).

Równie popularne są aplikacje do szukania pracy (31,1 proc.), choć zainteresowanie nimi spadło o 6,9 p.p. Pierwszą piątkę zamykają media społecznościowe (29,4 proc.), również wskazywane w tym roku rzadziej. Mniejsze znaczenie mają takie sposoby poszukiwania zatrudnienia jak przeglądanie ogłoszeń w prasie, radiu, komunikacji miejskiej (17,6 proc.), korzystanie ze wsparcia urzędów pracy (17,3 proc.), tablic ogłoszeń (13,1 proc.), uczestniczenie w targach pracy (12,1 proc.) i korzystanie z agencji zatrudnienia (10,7 proc.).

Skuteczna rekrutacja zaczyna się dziś od zrozumienia, w jaki sposób kandydaci naprawdę szukają pracy. Jedni regularnie przeglądają portale z ogłoszeniami, inni zaglądają bezpośrednio na strony internetowe firm, a część korzysta przede wszystkim z rekomendacji i kontaktów. Dlatego nie ma jednego uniwersalnego sposobu prowadzenia rekrutacji. Coraz większe znaczenie mają odpowiednio dobrane kanały komunikacji, przejrzyste informacje i szybki kontakt” – ocenił dyrektor operacyjny Gi Group Grzegorz Gojny.

Jak firmy rekrutują pracowników - strony kariera, agencje i rekrutacje wewnętrzne?

Z badania wynika, że sposoby dotarcia do kandydatów do pracy zależą od branży i wielkości firmy. Z portali pracy korzysta 39 proc. małych, 43 proc. średnich i 42 proc. dużych przedsiębiorstw. Mniejsze firmy częściej niż większe korzystają z urzędów pracy – robi to 36 proc. małych podmiotów, wobec 28 proc. średnich i 26 proc. dużych. Wraz ze wzrostem skali działalności rośnie natomiast znaczenie takich rozwiązań, jak rekrutacje wewnętrzne (od 18 proc. w małych do 32 proc. w dużych firmach), wsparcie agencji rekrutacyjnych (od 14 proc. do 23 proc.) czy firmowa strona internetowa z ogłoszeniami o pracę, z czego korzysta już co czwarta duża firma.

Które sektory najbardziej polegają na portalach pracy, a które na urzędach i rekomendacjach?

Jak czytamy w raporcie, transport i logistyka (51 proc.) oraz handel (50 proc.) stawiają głównie na portale pracy, podczas gdy sektor publiczny korzysta z nich wyraźnie rzadziej (26 proc.). Tutaj większą rolę odgrywają urzędy pracy (39 proc.), firmowa strona internetowa (34 proc.) oraz rekrutacje wewnętrzne (29 proc.). W usługach częściej niż w innych branżach wykorzystywane są rekomendacje (26 proc.). W przemyśle relatywnie większe znaczenie niż w innych sektorach mają natomiast urzędy pracy (32 proc.) oraz wsparcie agencji rekrutacyjnych (25 proc.). Z kolei po media społecznościowe najchętniej sięga handel (25 proc.).

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wyzwaniem jest dziś nie tyle znalezienie pracowników, ile pozyskanie osób posiadających kompetencje kluczowe dla dalszego rozwoju firm. „Utrudniają to zarówno niedobory kompetencji, jak i zmieniające się oczekiwania kandydatów, którzy coraz uważniej oceniają warunki zatrudnienia, możliwości rozwoju czy stabilność pracy” - podkreślono w raporcie.

„Barometr Rynku Pracy 2026” powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badania zostały zrealizowane na przełomie lutego i marca 2026 r. na łącznej grupie 1074 pracowników i pracodawców.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pracabezrobocieszukanie pracy
Powiązane
Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki? Podano listę nowych stawek
Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki? Podano listę nowych stawek
Tacy pracownicy są na wagę złota. Firmy się o nich zabijają
Tacy pracownicy są na wagę złota. Firmy się o nich zabijają
W tej branży idą duże zwolnienia. "Bardzo mocny sygnał ostrzegawczy”
W tej branży idą duże zwolnienia. "Bardzo mocny sygnał ostrzegawczy”
Polska gospodarka jest skazana na cudzoziemców? Te liczby robią wrażenie
Polska gospodarka jest skazana na cudzoziemców? Te liczby robią wrażenie
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
pieniądze kalkulator ZFŚS odpis podstawowy dobrowolne zwiększenie działalność socjalna 31 maja
Zbliża się termin wpłaty odpisu na ZFŚS. Co grozi za spóźnione przekazanie środków na fundusz?
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNie tylko portale pracy. Tak Polacy i firmy szukają pracowników »
Zobacz
|
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Dermacentor marginatus - kleszcz lasostepowy
Przełomowe odkrycie naukowców. Koniec z kleszczami? Ta metoda ma 99 proc. skuteczności
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj