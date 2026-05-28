GUS sprawdzi polskie gospodarstwa. Odmowa może skończyć się grzywną

Wyniki będą kluczowe dla prowadzenia właściwej polityki rolnej na poziomie krajowym i unijnym, w tym dla wielkości dopłat do rolnictwa. Będą one miały wpływ nie tylko na realizację i kształt unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, ale też rządowej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” - zaznaczył rzecznik.

Czy udział w badaniu rolnym GUS jest obowiązkowy?

Udział w badaniu jest obowiązkowy, odmowa jest wykroczeniem zagrożonym grzywną. Badanie jest anonimowe, GUS gwarantuje całkowitą ochronę gromadzonych w ramach badania informacji. Dodatkowo objęte są one – pod rygorem odpowiedzialności karnej – tajemnicą statystyczną, która obowiązuje ankieterów i wszystkich innych pracowników statystyki publicznej.

Zgromadzone informacje posłużą przygotowaniu opracowań i analiz zbiorczych w różnych przekrojach.

Badanie jest realizowane raz na trzy lata. Odbywa się we wszystkich krajach unijnych. Podstawą do jego przeprowadzenia jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych.

Ile gospodarstw rolnych objętych jest badaniem GUS?

W Polsce liczba gospodarstw rolnych jest szacowana na ok. 1,2 mln. Badaniem zostanie objętych 120 tys. czyli ok. 10 proc. z nich. Zbadane zostaną wszystkie gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wszystkie gospodarstwa ekologiczne bez względu na formę prawną, a także wszystkie duże gospodarstwa indywidualne. W przypadku pozostałych gospodarstw indywidualnych badanie obejmie odpowiednio liczną grupę ich wylosowanych reprezentantów.

Jak będzie przebiegało badanie GUS w gospodarstwach rolnych?

Rolnicy otrzymają od prezesa GUS list z informacjami na temat badania, sposobu jego przeprowadzenia i celów. Będą oni mogli sami wypełnić formularz przez internet (tzw. samospis), korzystając z aplikacji na stronie internetowej badaniarolne.stat.gov.pl, albo zrobi to ankieter podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty w gospodarstwie rolnym.

Ankieterzy będą pytać m.in. o liczbę osób pracujących w gospodarstwie, użytkowanie gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, maszyny i urządzenia rolnicze, strukturę dochodów, wykorzystanie nawozów według ich rodzajów, wykorzystanie środków ochrony roślin, prowadzenie działalności gospodarczej w gospodarstwie itd.

Jak sprawdzić ankietera GUS?

Jak zaznaczył rzecznik, ankieter jest funkcjonariuszem publicznym i pracownikiem urzędu statystycznego. W czasie rozmowy przedstawi się, poda numer legitymacji służbowej (podczas wizyty okaże legitymację), a jego tożsamość można łatwo i szybko sprawdzić na stronie internetowej: badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną, numer: +48 22 279 99 99. Warto wiedzieć, że ankieter nie będzie nigdy prosił respondentów o informacje niezwiązane z badaniem lub wykraczające poza jego zakres, np. o numer rachunku bankowego czy inne dane wrażliwe, nie będzie też prosić o dowód osobisty.

Infolinia będzie czynna 28 i 29 maja w godz. 8:00–15:00 oraz od 1 czerwca do 14 sierpnia w godz. 8:00–20:00 w dni robocze.