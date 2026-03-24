13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie pieniężne przysługujące wszystkim emerytom i rencistom. Jej zasady określa ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 2020 poz. 321). Wypłata „trzynastki” odbywa się niezależnie od wysokości emerytury lub renty, a osoby uprawnione nie muszą składać żadnych wniosków – ZUS, KRUS oraz zakłady emerytalne służb mundurowych przekazują środki automatycznie.

13. emerytura w 2026 roku - wiemy, ile wyniesie

Wysokość 13. emerytury jest równa kwocie najniższego świadczenia emerytalnego obowiązującego w danym roku. Po publikacji danych przez GUS 9 lutego poznaliśmy ostateczny wskaźnik waloryzacji na 2026 rok, co pozwala dokładnie określić wysokość „trzynastki”. Waloryzacja od marca 2026 wyniosła 5,3 proc., co oznacza, że minimalna emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto – i dokładnie tyle otrzymają uprawnieni w ramach trzynastej emerytury.

Warto jednak pamiętać, że jest to kwota brutto. Od świadczenia zostanie odliczona składka zdrowotna, a w przypadku osób, których emerytura brutto przekracza 2500 zł, także zaliczka na podatek dochodowy od nadwyżki ponad tę kwotę.

Poniżej znajdują się przykładowe wyliczenia wysokości trzynastej emerytury w zależności od pobieranego świadczenia.

Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto ok. 1 978 zł ok. 1 638 zł ok. 2 100 zł ok. 1 623 zł ok. 2 370 zł ok. 1 593 zł ok. 2 630 zł ok. 1 563 zł ok. 3 680 zł ok. 1 443 zł

13. emerytura z ZUS – kiedy jest wypłacana?

Zasadniczo 13. emerytura trafia do świadczeniobiorców w kwietniu, razem z ich bieżącą emeryturą lub rentą. Standardowy harmonogram wypłat realizowanych przez ZUS obejmuje następujące dni miesiąca:

1. dzień miesiąca,

6. dzień miesiąca,

10. dzień miesiąca,

15. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

25. dzień miesiąca.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli termin wypłaty przypada na weekend lub święto, przelew jest realizowany wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę.

13. emerytura z ZUS – nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku część emerytów otrzyma środki z ZUS wcześniej niż zwykle, co wynika z układu kalendarza. W tych samych terminach, razem z podstawowym świadczeniem, na konto trafi również 13. emerytura. Harmonogram wypłat na ten miesiąc przedstawia się następująco:

1 kwietnia (środa) – wypłaty zgodnie z planem,

3 kwietnia (piątek) – tego dnia zostaną zrealizowane przelewy zaplanowane na 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny),

10 kwietnia (piątek) – bez zmian,

15 kwietnia (środa) – bez zmian,

20 kwietnia (poniedziałek),

24 kwietnia (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną świadczenia przypadające na 25 kwietnia (sobota).

Oznacza to, że osoby, które standardowo otrzymują świadczenia 6. i 25. dnia miesiąca, w tym roku dostaną zarówno emeryturę, jak i „trzynastkę” wcześniej.

13. emerytura z KRUS – kiedy jest wypłacana?

Nieco inaczej wygląda harmonogram wypłat w KRUS, gdzie świadczenia przekazywane są:

7. dnia miesiąca,

8. dnia miesiąca,

10. dnia miesiąca,

15. dnia miesiąca,

20. dnia miesiąca

25. dnia miesiąca.

W przypadku KRUS, jeśli termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (np. niedzielę lub święto) albo na sobotę, świadczenie emerytalno-rentowe przekazywane jest najpóźniej następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. KRUS stara się jednak, aby emerytury i renty trafiały do świadczeniobiorców najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym taki dzień wolny.

13. emerytura z KRUS – nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W związku z powyższym, w kwietniu 2026 roku część emerytów może otrzymać przelew z KRUS później niż zwykle. Harmonogram wypłat na ten miesiąc wygląda następująco:

7 kwietnia (wtorek),

8 kwietnia (środa),

10 kwietnia (piątek),

15 kwietnia (środa),

20 kwietnia (poniedziałek),

27 kwietnia (poniedziałek) – w tym terminie mogą zostać wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).

13. emerytura w służbach mundurowych – kiedy wypłata?

Kiedy „trzynastkę” otrzymają emeryci mundurowi? W ich przypadku dodatkowe świadczenie również zostanie wypłacone razem z emeryturą lub rentą – jednym przelewem albo przekazem. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA realizuje wypłaty 5. dnia miesiąca, jednak w kwietniu data ta przypada na niedzielę wielkanocną, dlatego środki trafią do seniorów wcześniej.

Z kolei Wojskowe Biura Emerytalne przekazują świadczenia 10. dnia miesiąca. Ponieważ 10 kwietnia wypada w piątek, emeryci wojskowi otrzymają zarówno swoje świadczenie, jak i „trzynastkę” zgodnie z harmonogramem.

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku w ogóle?

Choć 13. emerytura przysługuje większości seniorów, nie wszyscy otrzymają to dodatkowe świadczenie. Wyłączone z niego są osoby, które:

nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 roku,

mają zawieszoną wypłatę świadczenia, np. z powodu przekroczenia limitów dochodowych,

mieszkają za granicą i nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych,

są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,

pobierają tzw. emeryturę olimpijską.

Podstawa prawna :