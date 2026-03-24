Wśród kaw rozpuszczalnych najwięcej jest w Polsce miłośników marki Nescafe i pewnie ta oferta do nich najbardziej jest adresowana.

Tańsza wersja „neski” w wielu odmianach: okazja cenowa plus duża promocja

Nescafe to dla tych, którzy żyli w PRL-u marka kultowa: napicie się, a jeszcze bardziej nabycie w sklepie słoiczka nawet malutkiej „neski” było marzeniem praktycznie każdej dorosłej osoby. Ten „kult” kawowej marki pozostał w starszych pokoleniach do dziś.

W te strony smakowe uderzyła też Bellaroma – marka własna sieci dyskontowej Lidl. Rozposzczalne kawy tej marki smakują praktycznie niemal idealnie tak samo jak markowa „neska”, ale są oczywiście dużo tańsze.

Teraz zaś, na początku tego tygodnia, a praktycznie jeszcze we wtorek i środę poza niską ceną stałą można koszt zakupu obniżyć dzięki promocji – druga tańsza 50 procent taniej. W praktyce oznacza to, że ulubiony rodzaj kawy rozpuszczalnej nabyć można nawet o 25 proc. taniej – za każde z czterech opakowań.

Oczywiście można też mieszać, wtedy obniżka cenowa może oczywiście wypaść taniej, bo promocja w postaci obniżenia o połowę ceny będzie stosowana do tańszego opakowania.

Co ważne, podobnie jak w przypadku marki Nescafe, do wyboru jest wiele typów kawy rozpuszczalnej. Oprócz klasyki: classic, crema, royal są to kawy smakowe takie jak crema o smaku orzechowym i crema o smaku karmelowym.

Tanie mięso na święta: w promocji mniej o 33-58 procent

Na zakup mięsa do świeżych wielkanocnych potraw jest oczywiście jeszcze za wcześnie, ale na bieążce potrzeby lub jeśli świątecznie – na przetwory, czas jak najbardziej dobry. Tym bardziej jeśli ktoś ma opanowaną sztukę mrożenia mięsa i przygotowywania z nich potraw w sposób nie tracący smaku w stosunku do mięs świeżych.

Hitem początku tego tygodnia w Lidlu jest schab. Cena 7,99 zł za kilogram jest aż o 58 proc. niższa od normalnej, która w ostatnim czasie była bliska 17 zł za kilogram. Co ważne, można kupić nawet 3 kg tego uniwersalnego mięsa wieprzowego, które nadaje się zarówno na świąteczne pieczone mięsiwo jak i na tradycyjne obiadowe kotlety.

Do pieczenia lub jajecznicy za jednym rzutem można kupić też w dużej promocji boczek: 9,99 zł za kilogram. To cena atrakcyjna bo zwykle oscyluje ona powyżej 15 zł. Na dodatek tu limit też jest atrakcyjny, bo promocja dotyczy zakupu do 5 kg.

Na uzupełnienie mięsnych zapasów w dużej promocji pozostaje jeszcze filet z piersi indyka – po 19,99 zł a więc taniej o 41 proc. od standardowej ceny. Świeża pierś też nadaje się i do bieżącej konsumpcji i do przygotowywania już przetworów ze świeżego mięsa, można też część lub całość zamrozić. Limit mięsa indyczego w promocyjnej cenie, podobnie jak w przypadku schabu, aż 3 kilogramy.

Miłośnicy drobiu przy okazji mogą też do zapasów – świątecznych lub bieżącego użytku dorzucić ćwiartki kurczaka w cenie 4,99 zł za kilogram, a więc prawie 60 proc. taniej niż zwykle. Limit także niemały – 3 kg.