4967,95 zł brutto od państwa za olimpijski medal

W 2023 roku wysokość świadczenia, tzw. emerytury olimpijskiej, wynosiło 3942,81 zł brutto. Rok później, po zmianie rządu, kwota bazowa wzrosła do 2628,54 zł, co przełożyło się na świadczenie w wysokości 4731,37 zł - przypomina "Fakt". Aktualnie polscy sportowcy, którzy w swoim CV mogą pochwalić się medalem przywieziony z igrzysk olimpijskich, co miesiąc od państwa otrzymują 4967,95 zł brutto.

Rząd Tuska podniósł kwotę świadczenia olimpijskiego

Suma tego świadczenia jednak wkrótce się zmieni. Jego wysokość pójdzie w górę. Jak informuje "Fakt" zgodnie z projektem budżetu na 2026 rok, kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej ma wzrosnąć do 2842,77 zł. Z prostego rachunku (1,8 x 2842,77 zł) wynika, że świadczenie osiągnie poziom 5116,99 zł brutto. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami - czytamy na łamach "Faktu".

Komu przysługuje emerytura olimpijską

Warunki, które trzeba spełniać, żeby pobierać świadczenie olimpijskie:

Zdobyć co najmniej jeden medal na igrzyskach olimpijskich, zawodach "Przyjaźń 84", igrzyskach paraolimpijskich lub odpowiednikach takich zawodów przed 1992 r.

Ukończyć 40. roku życia i zakończyć karierę sportową

Posiadać polskie obywatelstwo oraz być niekaranym

Już w lutym może się powiększyć grono olimpijskich emerytów

Najbliższa okazja do zapewnienia sobie emerytury olimpijskiej nadarzy się już w lutym. Od 6 do 22 lutego 2026 roku w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo sportowcy z całego świata będą walczyć o medale zimowych igrzysk olimpijskich.

Polacy zdobyli łącznie 23 medale na zimowych igrzyskach olimpijskich. Z ostatniej olimpiady biało-czerwoni wrócili tylko z jednym "krążkiem". W 2022 roku w Pekinie brązowy medal wywalczył skoczek narciarski Dawid Kubacki.