Chodzi o dodatek aktywizacyjny, którego zadaniem jest zachęcenie osób pozostających bez pracy do szybszego powrotu na rynek zatrudnienia. Zasady przyznawania tego świadczenia określa ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620).

831 zł wynosi w 2026 roku świadczenie dla osób, które mimo przysługującego im prawa do zasiłku dla bezrobotnych podejmą zatrudnienie

Kwota dodatku aktywizacyjnego jest powiązana z wysokością zasiłku dla bezrobotnych i stanowi 50 proc. tego świadczenia. Od 1 czerwca 2025 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1662 zł w ciągu pierwszych 90 dni pobierania oraz 1305,20 zł w kolejnych miesiącach. Przy obliczaniu wysokości dodatku aktywizacyjnego pod uwagę bierze się kwotę zasiłku podstawowego, czyli 1662 zł. Jako, że świadczenie aktywizacyjne stanowi 50 proc. tej kwoty od 1 czerwca 2025 r. wynosi ono 831 zł.

892 zł wyniesie od 1 czerwca 2026 roku świadczenie dla osób, które mimo przysługującego im prawa do zasiłku dla bezrobotnych podejmą zatrudnienie

Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. W Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. ogłoszono, że zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. wyniesie odpowiednio:

1783,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

1400,90 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

W związku z powyższym, od 1 czerwca 2026 r. wzrośnie także kwota dodatku aktywizacyjnego, która jest powiązana z kwotą zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2026 r. wyniesie ona 891,95 zł, czyli w zaokrągleniu – 892 zł.

Jakie są potrącenia od dodatku aktywizacyjnego?

Od dodatku aktywizacyjnego pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. W efekcie osoba uprawniona otrzymuje kwotę „na rękę”, czyli niższą niż wskazana w decyzji suma brutto. Jednocześnie od tej formy wsparcia nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, takie jak składki emerytalne czy rentowe.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, które mają ustalone prawo do zasiłku i które z własnej inicjatywy:

podejmą zatrudnienie;

rozpoczną wykonywanie innej pracy zarobkowej;

rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej.

Ważne Od 1 czerwca 2025 r. dodatek aktywizacyjny nie jest przyznawany osobom, które podjęły pracę lub zatrudnienie po skierowaniu przez urząd pracy.

Kto nie otrzyma dodatku aktywizacyjnego?

Nie każdy bezrobotny, który rozpocznie pracę (nawet z własnej inicjatywy), może liczyć na dodatek aktywizacyjny. Świadczenie nie przysługuje w przypadku:

podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy:

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, który był jego ostatnim pracodawcą, lub dla którego ostatnio wykonywał inną pracę zarobkową przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

pracy za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

przebywania na urlopie bezpłatnym;

nieobecności nieusprawiedliwionej;

podjęcia działalności gospodarczej w wyniku otrzymania dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej lub innych środków publicznych;

podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej w wyniku otrzymania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Ograniczenia te mają zapewnić, że wsparcie trafia wyłącznie do osób, które faktycznie podejmują nowe zatrudnienie i nie korzystają jednocześnie z innych form publicznej pomocy ani nie wracają do poprzedniego miejsca pracy.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania, w którym dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dokumenty można dostarczyć osobiście w urzędzie lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl – w tym przypadku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Ważne Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu podjęcia zatrudnienia. Dlatego warto złożyć dokumenty jak najszybciej, najlepiej w dniu rozpoczęcia pracy, by nie stracić części świadczenia.

Do wniosku trzeba dołączyć:

dokument potwierdzający podjęcie pracy (np. umowę o pracę lub umowę zlecenia),

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu,

oświadczenie wskazujące, czy zatrudnienie zostało podjęte z własnej inicjatywy.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej właściwego urzędu pracy lub otrzymać bezpośrednio w jego siedzibie.

Osoby bezrobotne, które samodzielnie znajdą zatrudnienie, mogą otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez okres odpowiadający połowie czasu, jaki pozostał im do końca prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, że jeśli w chwili podjęcia pracy do zakończenia pobierania zasiłku pozostawały cztery miesiące, dodatek będzie wypłacany przez dwa miesiące.

Należy jednak pamiętać, że prawo do świadczenia wygasa wraz z zakończeniem zatrudnienia. Inaczej jest w sytuacji, gdy bezrobotny bez przerwy podejmie kolejną pracę – wtedy wypłata dodatku może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

