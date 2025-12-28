Rok 2026 zapowiada się obiecująco dla seniorów, nie tylko ze względu na coroczną waloryzację świadczeń czy wypłatę trzynastej i czternastej emerytury. W planach jest również ponowne przeliczenie emerytur przyznanych w czerwcu oraz wprowadzenie nowych form wsparcia finansowego, w tym bonów. Przed emerytami wiele terminów, w których na ich konta trafią dodatkowe środki. Oto kluczowe daty.

Styczeń 2026. Ponowne przeliczenie czerwcowych emerytur

Od 1 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona ponownego przeliczenia świadczeń, kończąc wieloletni problem tzw. czerwcowych emerytur. Osoby, które w latach 2009–2019 przechodziły na emeryturę w czerwcu, a także ich bliscy pobierający renty rodzinne, były przez lata poszkodowane mniej korzystnymi zasadami waloryzacji, co oznaczało nawet kilkaset złotych straty miesięcznie. Choć w 2021 r. wprowadzono częściowe rozwiązanie, nie objęło ono wcześniejszych roczników. W 2022 r. Trybunał Konstytucyjny uznał to za naruszenie zasady równości i zobowiązał ustawodawcę do zmiany przepisów.

Reklama

Na mocy nowych regulacji ZUS automatycznie przeliczy świadczenia około 103 tys. osób. Zmiany obejmą:

emerytury oraz renty rodzinne przyznane w czerwcu w latach 2009–2019,

rodziny ubezpieczonych, którzy zmarli w czerwcu, zanim zdążyli złożyć wniosek o emeryturę.

Reklama

Przy ponownych wyliczeniach zastosowane zostaną zasady obowiązujące w maju danego roku, jeśli okażą się one korzystniejsze. Świadczenia zostaną podwyższone z wyrównaniem od pierwotnej daty przyznania i z uwzględnieniem wszystkich kolejnych waloryzacji. Według szacunków Ministerstwa Pracy przeciętny wzrost wyniesie około 220 zł miesięcznie.

Ważne Wysokość emerytury po przeliczeniu nie może być niższa niż obecna.

Luty 2026. Zwrot PIT z trzynastej i czternastej emerytury

Od 15 lutego 2026 r. ruszy możliwość rozliczenia PIT za 2025 rok. Seniorzy, których łączny roczny dochód z emerytury nie przekroczył 30 tys. zł brutto, będą mogli odzyskać zaliczki na podatek dochodowy pobrane od trzynastej i czternastej emerytury. W praktyce oznacza to, że osoby pobierające świadczenie w wysokości ok. 2400 zł brutto miesięcznie mogą liczyć na zwrot sięgający blisko 400 zł. Z kolei emeryci otrzymujący najniższą emeryturę (1878,91 zł brutto) odzyskają około 250 zł. Dotyczy to wyłącznie osób, które nie uzyskują dodatkowych dochodów i nie korzystają z innych ulg podatkowych.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie zeznania podatkowego najpóźniej do końca kwietnia 2026 r. Przy rozliczeniu elektronicznym pieniądze powinny wpłynąć na konto w ciągu 45 dni, natomiast w przypadku deklaracji papierowej termin ten może wydłużyć się nawet do trzech miesięcy. W praktyce jednak seniorzy, którzy zaakceptują przygotowane przez skarbówkę zeznanie już w połowie lutego, często otrzymują zwrot w ciągu kilku dni.

Aby uniknąć potrącania zaliczek na podatek w kolejnych latach, wystarczy złożyć w ZUS formularz EPD-21 dostępny na platformie PUE ZUS. Dzięki temu emerytury, renty oraz dodatkowe świadczenia – w tym trzynastka i czternastka – będą wypłacane w pełnej kwocie, o ile roczny dochód nie przekroczy progu 30 tys. zł.

Początek roku 2026. Bon ciepłowniczy za rok 2025

Bon ciepłowniczy to forma wsparcia finansowego przeznaczona dla gospodarstw domowych ogrzewanych ciepłem systemowym, czyli dostarczanym przez sieci ciepłownicze. Świadczenie nie będzie adresowane wyłącznie do seniorów – skorzystają z niego wszystkie osoby spełniające kryterium dochodowe. W praktyce jednak to osoby starsze, często prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i utrzymujące się z niskich emerytur, mogą odczuć jego największe znaczenie.

Wypłata środków za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r., na który wnioski przyjmowano od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r., nastąpi już na początku 2026 roku.

Kwota wsparcia uzależniona będzie od ceny ciepła obowiązującej u dostawcy. Maksymalna wysokość bonu za 2025 rok wyniesie:

500 zł – przy cenie ciepła od 170 do 200 zł/GJ,

1000 zł – przy cenie od 200 do 230 zł/GJ,

1750 zł – gdy cena ciepła przekroczy 230 zł/GJ.

Marzec 2026. Waloryzacja rent i emerytur

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, każdego roku 1 marca świadczenia podlegają waloryzacji. Od 1 marca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie emerytury i renty o wskaźnik waloryzacyjny, który według aktualnych prognoz ma wynieść 4,9 proc. W praktyce oznacza to, że najniższa emerytura, obecnie wynosząca 1878,91 zł, mogłaby wzrosnąć do około 1970,98 zł brutto, czyli o 92,07 zł brutto miesięcznie. Poniżej prezentujemy orientacyjne wyliczenia pokazujące, jak mogą zmienić się wysokości emerytur i rent po marcowej podwyżce.

Emerytura brutto w 2025 roku Emerytura netto (na rękę) w 2025 Emerytura netto (na rękę) w 2026 Podwyżka netto (na rękę) 1000 zł 910,00 zł 954,59 zł 44,59 zł 1250 zł 1137,50 zł 1193,24 zł 55,74 zł 1500 zł 1365,00 zł 1431,89 zł 66,89 zł 1750 zł 1592,50 zł 1670,53 zł 78,03 zł 1878,91 zł 1709,80 zł 1793,59 zł 83,79 zł 2000 zł 1820,00 zł 1909,18 zł 89,18 zł 2500 zł 2275,00 zł 2386,48 zł 111,48 zł 3000 zł 2670,00 zł 2786,13 zł 116,13 zł 4000 zł 3460,00 zł 3614,84 zł 154,84 zł 5000 zł 4250,00 zł 4443,55 zł 193,55 zł 6000 zł 5040,00 zł 5272,26 zł 232,26 zł 7000 zł 5830,00 zł 6100,97 zł 270,97 zł

Marcowa waloryzacja przełoży się nie tylko na wyższe emerytury i renty, ale również na wzrost dodatków wypłacanych razem ze świadczeniami. Po podwyżce ich kwoty będą kształtować się następująco:

dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie – 365,28 zł;

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 547,92 zł;

dodatek dla sieroty zupełnej – 686,55 zł;

dodatek kombatancki oraz świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 365,28 zł;

dodatek kompensacyjny – 54,79 zł;

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych m.in. w kopalniach, kamieniołomach, zakładach wydobywczych i batalionach budowlanych – 365,28 zł;

świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy pracy: od 18,32 zł do 365,28 zł;

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 1398,57 zł.

Ważne Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2026 roku.

Kwiecień 2026. Trzynasta emerytura

W kwietniu 2026 roku emeryci i renciści otrzymają trzynastą emeryturę. Świadczenie to przysługuje wszystkim seniorom, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury lub renty, a jego kwota jest równa obowiązującej emeryturze minimalnej. W 2025 roku najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, a przy prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,9 proc. od marca 2026 roku wzrośnie ona do 1970,98 zł brutto. Taka sama będzie wysokość trzynastej emerytury.

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków. Trzynastka zostanie automatycznie doliczona do kwietniowej emerytury lub renty i wypłacona razem z nią – przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Od kwoty dodatku zostanie potrącona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Wypłaty trzynastej emerytury nastąpią wraz z kwietniowymi świadczeniami w następujących terminach:

1 kwietnia (środa);

3 kwietnia (piątek) – w tym dniu trafią świadczenia, które pierwotnie miały być wypłacone 5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) i 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);

10 kwietnia (piątek);

15 kwietnia (środa);

20 kwietnia (poniedziałek);

24 kwietnia (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną świadczenia zaplanowane pierwotnie na 25 kwietnia (sobota).

Lato 2026. Bon ciepłowniczy za 2026 rok

Latem 2026 roku nastąpi wypłata drugiej części bonu ciepłowniczego, obejmującej okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Nabór wniosków w tej sprawie będzie prowadzony od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku.

W 2026 roku wysokość bonu ciepłowniczego będzie uzależniona od ceny ciepła i w wariancie maksymalnym wyniesie:

1000 zł – przy stawce za ciepło od 170 do 200 zł/GJ,

2000 zł – przy cenie od 200 do 230 zł/GJ,

3500 zł – gdy koszt ciepła przekroczy 230 zł/GJ.

Wrzesień 2026. Czternasta emerytura

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które zwykle trafia do seniorów w drugiej części roku - w ostatnich latach było wypłacane we wrześniu. Jego wysokość jest równa kwocie najniższej emerytury, dlatego w 2026 roku może sięgnąć około 1970,98 zł brutto.

Nie wszyscy otrzymają jednak pełną kwotę. W przypadku osób, których podstawowa emerytura lub renta przekracza 2900 zł brutto, dodatek jest obniżany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wypłacana kwota czternastki wynosi 50 zł brutto. Podobnie jak trzynasta emerytura, także to świadczenie podlega potrąceniu składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Podstawa prawna: