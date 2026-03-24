Dwa kluczowe świadczenia. Nawet 900 zł do wzięcia

Często pomijane, a niezwykle istotne dla budżetów domowych, są dwa świadczenia:

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niesamodzielnych). To wsparcie skierowane do osób, które:

ukończyły 18 lat,

posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jest to świadczenie w wysokości 500 zł. Kluczowe jest, że kwota ta jest niezależna od dochodów danej osoby, ale zależy od sumy innych świadczeń, które już pobiera. Celem jest zapewnienie, by łączny dochód osoby nie przekroczył ustalonego progu (obecnie 2 687,67 zł brutto). Jeśli więc świadczenia osoby uprawnionej nie osiągają tego progu, świadczenie uzupełniające zostanie wypłacone w takiej wysokości, by ów próg został osiągnięty, ale nie więcej niż 500.

Dodatek pielęgnacyjny: Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS, które przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty. Warunkiem jest:

ukończenie 75 lat życia

posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł. Warto zaznaczyć, że jest on wypłacany automatycznie osobom, które ukończyły 75 lat, natomiast w przypadku orzeczenia o niezdolności, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Jak zsumować prawie 900 złotych?

Dla wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tych posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, te dwa świadczenia mogą stanowić znaczące wsparcie finansowe. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie:

Przykład Jeśli senior posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, może być uprawniony zarówno do świadczenia uzupełniającego (maksymalnie 500 zł), jak i do dodatku pielęgnacyjnego (366,68 zł).

W sumie daje to kwotę:

500 zł (świadczenie uzupełniające) + 366,68 zł (dodatek pielęgnacyjny) = 866, 68 zł.

Czy świadczenie ci się należy?

Niestety, niska świadomość społeczeństwa na temat tych świadczeń powoduje, że wiele uprawnionych osób nie korzysta z przysługującego im wsparcia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, lub sam jest osobą niesamodzielną i spełnia opisane kryteria, koniecznie zweryfikuj swoje uprawnienia.

Informacje na temat świadczenia uzupełniającego można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dodatek pielęgnacyjny jest również wypłacany przez te instytucje. Warto złożyć wniosek i dowiedzieć się, czy te dodatkowe środki mogą wzbogacić domowy budżet