Trzynasta emerytura została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Początkowo była jedynie jednorazowym wsparciem, jednak w 2021 roku na stałe włączono ją do systemu świadczeń. Obecnie jej wypłaty regulują znowelizowane przepisy, zgodnie z którymi 13. emerytura co roku trafia do osób pobierających długoterminowe świadczenia emerytalne i rentowe m.in. z ZUS, KRUS, systemów służb mundurowych oraz innych instytucji ubezpieczeniowych. Jej wysokość odpowiada minimalnej emeryturze obowiązującej w danym roku, a pieniądze są przekazywane automatycznie – bez konieczności składania dodatkowego wniosku przez uprawnionych.

Czy 13. emerytura zależy od wysokości emerytury?

Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym w jednakowej wysokości, niezależnie od tego, jaką emeryturę lub rentę otrzymuje dana osoba. Oznacza to, że wszyscy uprawnieni dostają taką samą kwotę brutto – bez względu na staż pracy czy wysokość wcześniejszych zarobków. W 2026 roku wynosi ona tyle, co minimalna emerytura po marcowej waloryzacji, czyli 1978,49 zł brutto.

Inaczej wygląda jednak kwota netto, czyli ta, która faktycznie trafia na konto świadczeniobiorcy. Od trzynastej emerytury potrącana jest składka zdrowotna, a w przypadku osób, których roczne dochody przekraczają kwotę wolną od podatku, czyli 30 tys. zł, również zaliczka na podatek dochodowy od nadwyżki ponad tę kwotę. W efekcie wysokość wypłaty „na rękę” może się różnić. Innymi słowy, choć 13. emerytura brutto jest taka sama dla wszystkich, jednak jej wartość netto zależy już od wysokości podstawowego świadczenia.

Jakie są potrącenia z 13. emerytury?

Choć trzynasta emerytura stanowi dodatkowe świadczenie, obowiązują wobec niej takie same zasady jak w przypadku zwykłych emerytur i rent. Oznacza to, że od wypłacanej kwoty dokonywane są potrącenia na:

składkę zdrowotną - w wysokości 9 proc.,

w wysokości 9 proc., podatek dochodowy wynoszący 12 proc. – w przypadku osób, których roczne dochody przekraczają kwotę wolną od podatku, czyli 30 tys. zł.

Warto jednak pamiętać, że jeśli roczne dochody seniora nie przekraczają tej granicy, zaliczka na podatek dochodowy nie jest pobierana. W praktyce oznacza to, że część emerytów otrzyma niemal pełną kwotę świadczenia „na rękę”, podczas gdy inni dostaną nieco niższą wypłatę.

Ile wyniesie trzynastka na rękę w 2026 roku?

W zależności od wysokości podstawowej emerytury i ewentualnych potrąceń, 13. emerytura netto w 2026 roku może wynosić od 1563,43 zł do 1625,43 zł.

Osoby, które otrzymują minimalne świadczenie podstawowe, dostaną 13. emeryturę w wysokości około 1625,43 zł netto;

Osoby, które otrzymują podstawowe świadczenie w wysokości około 2400 zł i więcej, dostaną 13. emeryturę w wysokości 1563,43 zł netto.

13. emerytura 2026. Tabela brutto i netto

Poniżej zamieszczamy tabelę z szacunkowymi wyliczeniami 13. emerytury netto w 2026 roku, z uwzględnieniem różnych poziomów obciążeń podatkowych i składek. Warto jednak pamiętać, że są to dane orientacyjne, a rzeczywista kwota wypłaty może się nieco różnić w zależności od indywidualnych okoliczności każdego świadczeniobiorcy.

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto 1878,91 zł 1978,49 zł 1625,43 zł 1900 zł 2000,70 zł 1623,43 zł 2000 zł 2106,00 zł 1610,43 zł 2100 zł 2211,30 zł 1597,43 zł 2200 zł 2316,60 zł 1585,43 zł 2300 zł 2421,90 zł 1572,43 zł 2400 zł 2527,20 zł (i więcej) 1563,43 zł

Kto dostanie 13. emeryturę w 2026 roku?

Prawo do trzynastej emerytury mają wszystkie osoby, które na dzień 31 marca danego roku posiadają uprawnienia do jednego z długoterminowych świadczeń wypłacanych przez ZUS, KRUS, systemy służb mundurowych lub inne systemy emerytalne.

W 2026 roku dodatkowe świadczenie otrzymają m.in.:

emeryci i renciści z ZUS,

osoby pobierające renty rodzinne,

osoby otrzymujące rentę socjalną,

świadczeniobiorcy KRUS,

emeryci służb mundurowych,

osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych.

Istotne jest to, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków. Wypłata trzynastej emerytury następuje automatycznie na podstawie danych znajdujących się w systemie ubezpieczeń społecznych.

Komu nie przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?

Mimo że 13. emerytura trafia do zdecydowanej większości seniorów, nie każdy może liczyć na jej wypłatę. Dodatkowe świadczenie nie obejmuje osób, które:

nie posiadają prawa do emerytury ani renty na dzień 31 marca 2026 roku,

mają wstrzymaną wypłatę emerytury lub renty, np. z powodu przekroczenia dopuszczalnych progów dochodowych,

przebywają poza granicami kraju i nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych,

są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,

otrzymują tzw. emeryturę olimpijską.

13. emerytura 2026 – kiedy wypłaty?

Trzynasta emerytura będzie wypłacana w kwietniu 2026 roku, razem z regularnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Ze względu na układ kalendarza terminy wypłat z ZUS na kwiecień 2026 wyglądają następująco: