Abonament RTV regularnie powraca jako temat publicznej debaty i wciąż budzi duże kontrowersje wśród Polaków. Choć coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnego radia i telewizji, obowiązek jej uiszczania nadal obejmuje większość gospodarstw domowych. Przepisy jasno wskazują, że już samo posiadanie odbiornika wiąże się z koniecznością płacenia abonamentu. Problem w tym, że wiele osób zapomina o tym obowiązku albo celowo go ignoruje, ryzykując poważnymi konsekwencjami: od grzywny po egzekucję komorniczą. W dalszej części artykułu przedstawiamy, kto zobowiązany jest do wnoszenia opłat, jakie przewidziano zwolnienia oraz jakie sankcje grożą za ich unikanie.

Abonament RTV. Umocowania prawne

Obowiązek opłacania abonamentu RTV został określony w ustawie z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z jej zapisami każda osoba prywatna lub instytucja, która posiada odbiornik radiowy albo telewizyjny, jest zobowiązana do jego rejestracji i regularnego uiszczania należnych opłat. Ważne jest to, że obowiązek ten wynika już z samego faktu posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału RTV, nawet w sytuacji, gdy w praktyce nie jest ono używane.

Reklama

Ile trzeba zapłacić za abonament RTV w 2025 roku?

Reklama

W 2025 roku wysokość abonamentu RTV pozostała taka sama, jak w roku poprzednim. Nadal obowiązują dwie główne stawki:

8,70 zł miesięcznie za korzystanie wyłącznie z radia,

27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Dla osób regulujących należności z góry przewidziano atrakcyjne rabaty:

3 proc. przy płatności za 2 miesiące,

4 proc. przy płatności za 3 miesiące,

5 proc. przy płatności za 6 miesięcy,

10 proc. przy płatności za cały rok.

Wysokość opłat abonamentowych w 2025 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres:

Liczba opłacanych miesięcy z góry Wysokość opłaty za odbiornik radiowy (ze zniżką) Wysokość opłaty za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy(ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 33,80 zł 106,00 zł 5 miesięcy 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 94,00 zł 294,90 zł

Od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie opłata za abonament RTV

Od 2026 roku opłaty za abonament RTV wzrosną. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała podwyżki obejmujące zarówno radio, jak i telewizor. Nowa miesięczna stawka wyniesie:

za korzystanie wyłącznie z odbiornika radiowego 9,50 zł (zamiast 8,70 zł),

za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny 30,50 zł (zamiast 27,30 zł).

Nadal jednak obowiązywały zniżki dla osób regulujących opłatę z góry:

3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;

10 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Wzrosną też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Za nieopłacanie abonamentu RTV w terminie lub brak rejestracji posiadanego odbiornika grozi kara finansowa wynosząca 30-krotność miesięcznej stawki.

W praktyce oznacza to, że w 2025 roku wysokość kary wynosi:

261 zł za nieopłacony abonament wyłącznie za radio,

za nieopłacony abonament wyłącznie za radio, 819 zł za nieopłacenie abonamentu za radio i telewizję.

Od 2026 roku stawki wzrosną do:

285 zł w przypadku samego radia,

w przypadku samego radia, 915 zł w przypadku radia i telewizora.

Chociaż sankcja ta nakładana jest jednorazowo, uporczywe uchylanie się od płatności skutkuje przekazaniem sprawy do egzekucji skarbowej lub komorniczej, co generuje dodatkowe koszty związane z postępowaniem.

Kto musi opłacać abonament RTV?

Każda osoba fizyczna posiadająca radio lub telewizor ma obowiązek uiszczania opłat abonamentowych RTV. Przepisy jasno wskazują, że już samo posiadanie sprzętu zdolnego do odbioru sygnału radiowego bądź telewizyjnego, niezależnie od tego, czy faktycznie jest on używany, wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat.

W praktyce obowiązek ten obejmuje właścicieli takich urządzeń jak telewizory, radia samochodowe, radioodbiorniki czy wieże audio. Zgłoszenia odbiornika można dokonać w placówce Poczty Polskiej albo w wygodny sposób online, poprzez formularz internetowy.

Abonament RTV - kontrole w 2025 roku

Sprawdzaniem, czy abonament RTV jest opłacany, zajmują się upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. W całym kraju działa ich jedynie kilkudziesięciu, dlatego kontrole najczęściej obejmują firmy i instytucje, a wizyty w prywatnych mieszkaniach są stosunkowo rzadkie. Warto wiedzieć, że kontroler nie ma prawa wejść do domu bez zgody właściciela, ale może poprosić o okazanie potwierdzenia rejestracji odbiornika i wezwać do uregulowania ewentualnych zaległości.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli podczas kontroli okaże się, że osoba zobowiązana nie opłaca abonamentu RTV, najpierw otrzymuje ona pisemne upomnienie. Od chwili jego doręczenia ma 7 dni na uregulowanie zaległości. W przypadku braku wpłaty Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i kieruje sprawę do urzędu skarbowego. Dalsze postępowanie prowadzą poborcy podatkowi, którzy dysponują uprawnieniami zbliżonymi do tych, jakie posiadają komornicy.

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie za abonament RTV?

Jeżeli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, urząd skarbowy może wszcząć egzekucję i odzyskać należności m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury,

renty,

środków zgromadzonych na koncie bankowym,

nadpłaty podatku.

Podstawą do takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do skarbówki. Potrącenia dokonywane są automatycznie, bez potrzeby uzyskiwania zgody dłużnika, przy czym w przypadku emerytur i rent obowiązują limity wynikające z kwoty wolnej od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV w 2025 roku zwolnione są m.in.: