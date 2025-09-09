Od 1 czerwca 2025 roku obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która wprowadza istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób pozostających bez pracy. Jedną z najważniejszych nowości są przepisy szczególnie korzystne dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z nimi bezrobotni posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez okres 365 dni, zamiast dotychczasowych 180 dni. Dla osób z co najmniej 20-letnim stażem pracy może się to przełożyć na otrzymanie świadczenia w łącznej kwocie nawet 20 802,60 zł brutto w porównaniu z 10 681,92 zł w roku ubiegłym.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2025 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2025 roku przeszedł istotne zmiany. Do tej pory jego wysokość była uzależniona od stażu pracy: osoby z krótszym stażem (poniżej 5 lat) otrzymywały jedynie 80 proc. podstawy, a dopiero po przekroczeniu określonych progów można było liczyć na pełną lub wyższą kwotę świadczenia.

Nowelizacja prawa najniższy próg, dzięki czemu każdy bezrobotny ma teraz prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy. Nadal jednak obowiązuje zasada, że osoby z co najmniej 20-letnim stażem pracy otrzymują świadczenie powiększone do 120 proc. jego podstawy.

Nie zmieniły się również zasady dotyczące czasu pobierania świadczenia. Wciąż przez pierwsze 90 dni kwota zasiłku jest wyższa, a później spada do niższego poziomu. W 2025 roku wygląda to następująco:

dla większości bezrobotnych:

1 721,90 zł brutto (1 566,92 zł netto) – przez pierwsze 90 dni,

1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto) – po 90. dniu, aż do końca okresu pobierania świadczenia.

dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat:

2 066,28 zł brutto (1 880,31 zł netto) – przez pierwsze 90 dni,

1 622,64 zł brutto (1 476,60 zł netto) – po 90. dniu, aż do końca okresu świadczeniowego.

Dla porównania do 31 maja 2025 roku było to:

dla osób ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat:

1329,60 zł brutto (1209,94 zł netto) – przez pierwsze 90 dni,

1044,20 zł brutto (950,22 zł netto) – po 90. dniu, aż do końca okresu świadczeniowego.

dla osób ze stażem pracy większym niż 5 lat, ale mniejszym niż 20 lat:

1662,00 zł brutto (1512,42 zł netto) – przez pierwsze 90 dni,

1305,20 zł brutto (1187,73 zł netto) – po 90. dniu, aż do końca okresu świadczeniowego.

dla osób ze stażem pracy większym niż 20 lat:

1994,40 zł brutto (1814,90 zł netto) – przez pierwsze 90 dni,

1566,24 zł brutto (1425,33 zł netto) – po 90. dniu, aż do końca okresu świadczeniowego.

Wydłużenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla rodzin wielodzietnych od 1 czerwca 2025 roku

Od 1 czerwca 2025 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, nie tylko zmieniła się wysokość zasiłku dla osób ze stażem poniżej 5 lat, ale także zostały zwiększone uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do korzystania z zasiłku i innych form pomocy kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy. Bezrobotni członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny, mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez okres 365 dni, zamiast dotychczasowych 180 dni. Ponadto, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny zyskały uprzywilejowany dostęp do różnych form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy. Oznacza to m.in. pierwszeństwo w:

wypłacie zasiłków dla bezrobotnych,

przyznawaniu dodatków aktywizacyjnych,

uczestnictwie w szkoleniach zawodowych,

uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie własnej działalności.

Nawet 20 802,60 zł brutto rocznie dla rodzin wielodzietnych – przykłady

Przykład 1

Pana Andrzeja, który ma trójkę dzieci i posiada Kartę Dużej Rodziny, w lipcu 2025 roku po 21 latach pracy zwolniono z pracy z powodu redukcji etatów. Zrejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Panu Andrzejowi przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Przez pierwsze 90 dni (około 3 m-ce) będzie otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 2 066,28 zł brutto miesięcznie. Przez kolejne 275 dni (około 9 m-cy) będzie mu przysługiwał zasiłek w kwocie 1 622,64 zł brutto miesięcznie. Łącznie w skali roku pan Andrzej może otrzymać nawet 20 802, 60 zł, ponieważ:

2066,28 zł * 3 + 1 622,64 zł * 9 = 6 198,84 zł + 14 603,76 zł = 20 802, 60 zł

Przykład 2

Pana Piotra, który ma trójkę dzieci i posiada Kartę Dużej Rodziny, w lipcu 2024 roku po 21 latach pracy zwolniono z pracy z powodu redukcji etatów. Zrejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Panu Andrzejowi przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Przez pierwsze 90 dni (około 3 m-ce) będzie otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 1994,40 zł brutto miesięcznie. Przez kolejne 90 dni (około 3 m-ce) będzie mu przysługiwał zasiłek w kwocie 1566,24 zł brutto miesięcznie. Łącznie w skali roku pan Piotr mógł otrzymać 10 681, 92 zł, ponieważ:

1994,40 zł * 3 + 1566,24 zł * 3 = 5983,20 zł + 4698,72 zł = 10 681,92 zł

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku?

Aby otrzymać świadczenie, należy nie tylko zarejestrować się w urzędzie pracy, ale również wykazać odpowiedni staż ubezpieczeniowy oraz spełnić dodatkowe kryteria. Zasiłek przysługuje osobie, która: