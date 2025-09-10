Rodzice wychowujący minimum troje dzieci mogą liczyć na dodatkowe formy wsparcia ze strony państwa. Oprócz specjalnych świadczeń przysługują im również ulgi podatkowe. Wysokość jednych i drugich może być jednak różna w zależności od liczby dzieci w rodzinie.

Minimum 2400 zł dla rodzin wielodzietnych w ramach świadczenia Rodzina 800 plus

Podstawowym świadczeniem dla rodzin z dziećmi w Polsce jest świadczenie wychowawcze, w ramach którego rodzicom przysługuje 800 złotych na każde niepełnoletnie dziecko. W przypadku rodzin z trójką dzieci rodzice otrzymają więc 2400 złotych miesięcznie, w przypadku rodzin z czwórką dzieci – już 3200 złotych miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze może otrzymywać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka i jest ono przyznawane niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Wnioski składa się co roku na kolejny okres świadczeniowy, od 1 lutego do 30 czerwca, wyłącznie online: za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub systemów bankowości elektronicznej. Osoby, które składają wniosek po 30 czerwca otrzymają świadczenie, które obejmie miesiąc złożenia wniosku i kolejne miesiące, do końca trwania danego okresu świadczeniowego. Nie dotyczy to dzieci nowo narodzonych. W ich przypadku, aby otrzymać pełną kwotę, rodzice na złożenie wniosku mają trzy miesiące od dnia narodzin.

1 880,31 zł netto zasiłku dla bezrobotnych dla posiadających Kartę Dużej Rodziny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wprawdzie nie jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci, a od stażu pracy, jednak od 1 czerwca 2025 roku osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny zyskały nowy przywilej – możliwość pobierania zasiłku przez 365 dni zamiast dotychczasowych 180. W skali miesiąca bezrobotni rodzice minimum trójki dzieci otrzymają taki sam zasiłek, jak np. rodzice z dwójką dzieci, czyli:

1 721,90 zł brutto (1 566,92 zł netto) – przez pierwsze 90. dni, jeśli ich staż pracy wynosi do 20 lat;

– przez pierwsze 90. dni, jeśli ich staż pracy wynosi do 20 lat; 1 352 zł brutto (1 230,50 zł netto) – przez kolejne dni przysługiwania zasiłku, jeśli ich staż pracy wynosi do 20 lat;

lub:

2 066,28 zł brutto (1 880,31 zł netto) – przez pierwsze 90. dni, jeśli ich staż pracy jest wyższy niż 20 lat;

– przez pierwsze 90. dni, jeśli ich staż pracy jest wyższy niż 20 lat; 1 622,64 zł brutto (1 476,60 zł netto) – przez kolejne dni przysługiwania zasiłku, jeśli ich staż pracy jest wyższy niż 20 lat.

Jednak przez cały okres trwania zasiłku osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać maksymalnie 20 802,60 zł brutto, podczas gdy inni bezrobotni jedynie 11066,76 zł brutto.

124 zł na dziecko w ramach zasiłku rodzinnego

Rodziny wielodzietne o niższych dochodach mogą skorzystać z pomocy w formie zasiłku rodzinnego. Obecnie wynosi on 124 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat. Dla uczniów pełnoletnich, uczęszczających do ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, kwota ta wzrasta do 135 zł. Warto jednak zaznaczyć, że po ukończeniu 18 lat dzieci te nie są już objęte wsparciem w ramach programu 800 plus.

Prawo do świadczenia przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – 764 zł.

Minimum 95 zł miesięcznie w ramach dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Rodziny wielodzietne otrzymujące zasiłek rodzinny mają możliwość ubiegania się o dodatek związany z wychowywaniem dzieci w rodzinie wielodzietnej. Świadczenie to może zostać przyznane matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Przysługuje ono na trzecie i każde kolejne dziecko objęte prawem do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko.

Minimum 352,01 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych w ramach ulgi prorodzinnej

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, o ile osiągają dochody rozliczane według skali podatkowej. Prawo do ulgi przysługuje w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej, pełnienia opieki prawnej nad dzieckiem lub opieki w ramach rodziny zastępczej. Wysokość ulgi uzależniona jest od liczby dzieci i wynosi:

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),

na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),

na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie),

na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

Ulgi sumują się, dlatego rodzinie z trójką dzieci przysługuje ulga w wysokości 352,01 zł miesięcznie (3224,12 zł rocznie), a rodzinie z czwórką dzieci – 577,01 zł miesięcznie (6924,12 zł).

Minimum 2752,01 zł miesięcznie dla każdej rodziny wielodzietnej z niepełnoletnimi dziećmi

Rodziny wielodzietnie z trójką niepełnoletnich dzieci, w których przynajmniej jeden z rodziców uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej, mogą otrzymać miesięcznie 2752,01 zł, na które składa się:

2400 zł w ramach programu Rodzina 800 plus (3 dzieci * 800 zł),

352,01 zł w ramach ulgi prorodzinnej.

Warto zaznaczyć, że to minimalna wysokość wsparcia finansowego dla rodzin wielodzietnych. Są przypadki, kiedy kwota ta jest znacznie wyższa.

Kwota wsparcia dla rodzin wielodzietnych to nawet 6343,32 zł. Kto może ją otrzymać?

Wyższą kwotę świadczenia może otrzymać rodzina z czwórką dzieci w wieku od 6 do 18 lat, w której jeden rodzic pracuje, a drugi posiada ponad 20-letni staż pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych nie dłużej niż 90 dni. Dochód w takiej rodzinie nie może przekraczać 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W takim przypadku rodzinie przysługuje 6343,32 zł miesięcznie, na które składa się:

3200 zł w ramach programu rodzina 800 plus (4 dzieci * 800 zł),

1880,31 zł w ramach zasiłku dla bezrobotnych,

496 zł w ramach zasiłku rodzinnego (4 dzieci * 124 zł),

190 zł w ramach dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (2 * 95 zł),

577,01 zł w ramach ulgi prorodzinnej (zwracana raz w roku po wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego).

Łączne wsparcie dla takiej rodziny może wynieść 6343,32 zł w skali miesiąca.

Ważne Wysokość wszystkich powyższych świadczeń, z wyjątkiem zasiłku dla bezrobotnych, uzależniona jest od liczby dzieci. W praktyce więc wysokość wsparcia dla rodzin z piątką czy szóstką dzieci będzie jeszcze wyższa.

Inne formy wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Rodziny wielodzietne mogą liczyć także na inne formy wsparcia. Jedną z nich są zniżki dostępne dzięki Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia do tańszych przejazdów, ulg w instytucjach kultury, zniżek na bilety czy w sklepach partnerskich. Kolejną formą pomocy jest świadczenie Mama 4+, przysługujące matkom (a w wyjątkowych przypadkach ojcom), które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie osiągnęły minimalnej emerytury – państwo gwarantuje im comiesięczne wsparcie na poziomie świadczenia najniższego. Warto również wspomnieć o uldze podatkowej dla rodzin 4+, która zwalnia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dochody do wysokości 85 528 zł rocznie na rodzica.